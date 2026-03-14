Fallecimiento
Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años
El filósofo alemán Jürgen Habermas ha fallecido este sábado a los 96 años, según ha confirmado su editorial en Alemania, Suhrkamp. "Puedo confirmarle que Jürgen Habermas ha muerto hoy. De esto ha informado la familia. Ha muerto en su casa", han señalado desde Suhrkamp.
Anteriormente, tanto la revista Der Spiegel como el diario Bild, que han citado como fuente a la editorial, informaron del fallecimiento del filósofo.
La televisión pública ARD ha indicado que el autor de "Teoría de la Acción Comunicativa" ha fallecido en la ciudad alemana de Starnberg, en el sur de Alemania.
A Habermas se le recuerda, sobre todo, por sus vínculos con la ciudad de Frankfurt, en el oeste alemán, donde hizo carrera como pensador e investigador social.
Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2003, formó parte de la llamada segunda generación de la Escuela de Frankfurt, centro de investigación donde fue asistente de Theodor W. Adorno, otro de los grandes pensadores germanos del siglo pasado.
Habermas también impartió clases de filosofía en la Johann Wolfgang Goethe Universidad de Frankfurt.
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