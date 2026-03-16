Israel anuncia el inicio de una operación terrestre en el Líbano contra "bastiones clave" de Hizbulá
El ministro de Defensa Israel Katz ha indicado que "cientos de miles de residentes chiíes del sur de Líbano", que han evacuado o están abandonando sus hogares en esa región tras los avisos israelíes, "no podrán regresar a sus casas al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad" de las comunidades israelíes cercanas a la frontera.
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha anunciado este lunes el inicio de una operación terrestre del Ejército israelí en el sur de Líbano, según un comunicado publicado en los canales oficiales de su Ministerio.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado una operación terrestre en el Líbano para eliminar amenazas y proteger a los residentes de Galilea y del norte del país", ha declarado Katz tras una evaluación de la situación con altos mandos militares.
Katz ha afirmado que "cientos de miles de residentes chiíes del sur de Líbano", que han evacuado o están abandonando sus hogares en esa región tras los avisos israelíes, "no podrán regresar a sus casas al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad" de las comunidades israelíes cercanas a la frontera.
El ministro de Defensa ha indicado que tanto él como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han ordenado al Ejército destruir la infraestructura de Hizbulá en las aldeas fronterizas libanesas para evitar que ese grupo chií vuelva a operar desde esas zonas.
En sus declaraciones, Katz ha comparado la estrategia con las operaciones realizadas por Israel contra Hamás en la Franja de Gaza, citando específicamente acciones en Rafah y Beit Janún.
El ministro ha acusado además al líder de Hizbulá, Naim Qasem, de esconderse mientras la población chií del Líbano se ve obligada a abandonar sus hogares, y ha advertido de que el grupo "pagará un alto precio" por su participación en el conflicto y por su alianza con Irán.
"Si Naim Qasem extraña tanto a Nasrala y Jameneí, pronto podrá encontrarse con ellos en las profundidades del infierno", ha amenazado en su mensaje en vídeo el titular de Defensa.
Planes de "invasión masiva"
Según una información publicada el sábado por el portal Axios, que citaba a fuentes estadounidenses e israelíes, Israel planea llevar a cabo una "invasión masiva" en el sur del Líbano para acabar con la presencia de la milicia chií proiraní Hizbulá.
Israel habría tomado esta decisión, según señala Axios, después de que la milicia libanesa lanzara durante la noche del pasado miércoles más de 200 proyectiles contra el norte de Israel, que no dejaron víctimas mortales pero sí algunos daños en zonas residenciales.
De hecho, desde el viernes, el Ejército israelí empezó a enviar refuerzos a la frontera norte y está movilizando a más reservistas.
Israel comenzó su ofensiva aérea contra el Líbano el pasado 2 de marzo, después de que Hizbulá lanzara un ataque contra el norte del país en respuesta al asesinato del entonces líder supremo iraní, Ali Jameneí.
El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano asciende ya a 850, y el de heridos supera los 2100.
El número de personas obligadas a huir de sus hogares en el Líbano desde que el 2 de marzo escalaran las hostilidades entre Israel y Hizbulá ha aumentado hasta casi un millón de desplazados, indicó el pasado viernes la Organización Internacional para las Migraciones, que pidió 19 millones de dólares para ampliar su respuesta de emergencia ante este éxodo interno.
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"El objetivo es tomar el control del territorio, empujar a las fuerzas de Hizbulá hacia el norte, lejos de la frontera, y desmantelar sus posiciones militares y depósitos de armas en las aldeas", ha indicado un funcionario a Axios.
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