Israelek lurreko operazioa hasi du Libanon Hezbollahren "funtsezko bastioien" aurka

Israel Katz Defentsa ministroak ohartarazi duenez, "Libano hegoaldean bizi diren ehunka mila bizilagun xitiek" eta  Israelen abisuen ondotik eskualde hori utzi dutenek "ezingo dute Litani ibaiaz hegoaldeko euren etxeetara itzuli" mugatik gertu dauden Israelgo eskualdeetako "segurtasuna bermatu arte". 

Katz (beltzez) joan den ostiralean Armadako goi-karguekin izandako bilera batean. Argazkia: Europa Press.
Agentziak | EITB

Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak astelehen honetan iragarri duenez, Israelgo Armadak lurreko operazioa abiatu du Libano hegoaldean, Ministerioaren kanal ofizialetan argitaratutako ohar baten arabera. 

"Israelgo Defentsa Indarrek lurreko operazioa abiatu du Libanon mehatxuak deuseztatu eta Galileako eta gure herrialdeko iparraldeko bizilagunak babesteko", adierazi du goi-kargu militarrekin egoera aztertu ostean. 

Katzen hitzetan, "Libano hegoaldean bizi diren ehunka mila bizilagun xiitiek" eta  Israelen abisuen ondotik eskualde hori utzi dutenek "ezingo dute Litani ibaiaz hegoaldeko euren etxeetara itzuli" mugatik gertu dauden Israelgo eskualdeetako "segurtasuna bermatu arte". 

Defentsa ministroak adierazi duenez, berak nahiz Benjamin Netanyahu lehen ministroak, Armadari agindu diote Libanoko mugaldeko herrietan Hezbollahren azpiegiturak suntsitzeko, taldea inguru horietan berriz jardutea saihesteko. 

Israelek Gazan Hamasen aurka egindako operazioekin parekatu du Katzek estrategia berri hau, Rafah eta Beit Janun aipatuz, zehazki. 

Gainera, Naim Qasem Hezbollahren buruzagiari ezkutatzea leporatzen dio, Libanoko biztanle xiitak euren etxeak utzi beharrean aurkitzen diren bitartean, eta ohartarazi du, taldeak "garesti ordainduko" duela gatazka honetan aritzea eta Iranen eskutik joatea. 

Mehatxua ere bota du: "Naim Qasenek horrenbeste sumatzen badu Nasralaren eta Khameneiren falta, laster bilduko da haiekin infernurik sakonenean". 

"Inbasio masiborako" asmoak

Axios atariak iturri estatubatuarrak eta israeldarrak aipatuz joan den larunbatean argitaratu zuenez, Israelek "inbasio masiboa" du helburu Libano hegoaldean, Iranen aldeko den Hezbollah milizia xiita bertatik ezabatzeko. 

Atari horren arabera, Israelek joan den asteazkenean jasandako erasoaren ondotik hartu erabakia. Eraso horretan Hizbulak 200 jaurtigai bota zituen Israel iparraldera, eta biktimarik utzi ez bazuten ere, kalteak izan ziren etxebizitza eremuetan. 

Ez alferrik, Israelgo Armada iparraldeko mugara errefortzuak bidali ditu eta erreserbistak mugiarazten ari dira. 

Israelek martxoaren 2an hasi zituen Libanoren aurkako aire-erasoak, Hezbollah-k Israelgo iparraldeari eraso egin ostean, Ali Khamenei Irango lider gorenaren erailketari erantzunez. 

Israelek 850 lagun hil ditu dagoeneko Libanon egindako bonbardaketetan eta 2.100 dira, gutxienez, zaurituak. 

Halaber, martxoaren 2an Israelen eta Hezbollahren arteko erasoek gora egin zutenetik ia milioi bat lagunek utzi behar izan dute euren etxea, Migrazioan Nazioarteko Erakundeak joan den ostiralean azaldu zuenez; erakunde horrek 19 milioi dolar eskatu zituen barne-exodo horri emergentziazko erantzuna eman ahal izateko. 

