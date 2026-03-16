Israelek lurreko operazioa hasi du Libanon Hezbollahren "funtsezko bastioien" aurka
Israel Katz Defentsa ministroak ohartarazi duenez, "Libano hegoaldean bizi diren ehunka mila bizilagun xitiek" eta Israelen abisuen ondotik eskualde hori utzi dutenek "ezingo dute Litani ibaiaz hegoaldeko euren etxeetara itzuli" mugatik gertu dauden Israelgo eskualdeetako "segurtasuna bermatu arte".
Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak astelehen honetan iragarri duenez, Israelgo Armadak lurreko operazioa abiatu du Libano hegoaldean, Ministerioaren kanal ofizialetan argitaratutako ohar baten arabera.
"Israelgo Defentsa Indarrek lurreko operazioa abiatu du Libanon mehatxuak deuseztatu eta Galileako eta gure herrialdeko iparraldeko bizilagunak babesteko", adierazi du goi-kargu militarrekin egoera aztertu ostean.
Katzen hitzetan, "Libano hegoaldean bizi diren ehunka mila bizilagun xiitiek" eta Israelen abisuen ondotik eskualde hori utzi dutenek "ezingo dute Litani ibaiaz hegoaldeko euren etxeetara itzuli" mugatik gertu dauden Israelgo eskualdeetako "segurtasuna bermatu arte".
Defentsa ministroak adierazi duenez, berak nahiz Benjamin Netanyahu lehen ministroak, Armadari agindu diote Libanoko mugaldeko herrietan Hezbollahren azpiegiturak suntsitzeko, taldea inguru horietan berriz jardutea saihesteko.
Israelek Gazan Hamasen aurka egindako operazioekin parekatu du Katzek estrategia berri hau, Rafah eta Beit Janun aipatuz, zehazki.
Gainera, Naim Qasem Hezbollahren buruzagiari ezkutatzea leporatzen dio, Libanoko biztanle xiitak euren etxeak utzi beharrean aurkitzen diren bitartean, eta ohartarazi du, taldeak "garesti ordainduko" duela gatazka honetan aritzea eta Iranen eskutik joatea.
Mehatxua ere bota du: "Naim Qasenek horrenbeste sumatzen badu Nasralaren eta Khameneiren falta, laster bilduko da haiekin infernurik sakonenean".
"Inbasio masiborako" asmoak
Axios atariak iturri estatubatuarrak eta israeldarrak aipatuz joan den larunbatean argitaratu zuenez, Israelek "inbasio masiboa" du helburu Libano hegoaldean, Iranen aldeko den Hezbollah milizia xiita bertatik ezabatzeko.
Atari horren arabera, Israelek joan den asteazkenean jasandako erasoaren ondotik hartu erabakia. Eraso horretan Hizbulak 200 jaurtigai bota zituen Israel iparraldera, eta biktimarik utzi ez bazuten ere, kalteak izan ziren etxebizitza eremuetan.
Ez alferrik, Israelgo Armada iparraldeko mugara errefortzuak bidali ditu eta erreserbistak mugiarazten ari dira.
Israelek martxoaren 2an hasi zituen Libanoren aurkako aire-erasoak, Hezbollah-k Israelgo iparraldeari eraso egin ostean, Ali Khamenei Irango lider gorenaren erailketari erantzunez.
Israelek 850 lagun hil ditu dagoeneko Libanon egindako bonbardaketetan eta 2.100 dira, gutxienez, zaurituak.
Halaber, martxoaren 2an Israelen eta Hezbollahren arteko erasoek gora egin zutenetik ia milioi bat lagunek utzi behar izan dute euren etxea, Migrazioan Nazioarteko Erakundeak joan den ostiralean azaldu zuenez; erakunde horrek 19 milioi dolar eskatu zituen barne-exodo horri emergentziazko erantzuna eman ahal izateko.
Zure interesekoa izan daiteke
NATOk Trumpi erantzun dio aliatuek laguntza eskaini diotela Ormuzen
AEBetako presidenteak ohartarazi zuen Aliantzak “oso etorkizun txarra” izango duela aliatuek itsasartea desblokeatzen laguntzen ez badute. Erresuma Batuak adierazi du “plan kolektibo batean” ari dela lanean eremurako, eta EBk bere Atzerri ministroak bildu ditu auzia aztertzeko.
Israelen eta Iranen arteko erasoaldi betean, Trumpek uste du ez direla su-etenerako baldintzak betetzen
"Iranek akordio bat erdietsi nahi du, baina nik ez, ez direlako horretarako baldintzak betetzen", esan du agintari estatubatuarrak NBC telebista kateari emandako elkarrizketan.
Antonio Guterres NBEko idazkari nagusia Libanon izan da eta elkarrizketarako deia egin du
Guterresek ohartarazi du ez dagoela irtenbide militarrik Hizbulá talde xiitaren eta Israelen arteko egungo gatazkarako, eta bi aldeei elkarrizketara eta bide diplomatikoetara jotzeko eskatu die Beiruten eman duen prentsaurrekoan.
Jurgen Habermas filosofo alemana hil da, 96 urte zituela
Komunikazio Ekintzaren Teoriaren egileak lotura estua zuen Frankfurteko Eskolarekin. Hain zuzen ere, bertan egin zuen bere ibilbidea pentsalari eta gizarte-ikertzaile gisa.
Trumpek nazioarteko itsas misio bat proposatu du Ormuzko itsasartea berriro irekitzeko
"Zorte apur batekin, Txinak, Frantziak, Japoniak, Hego Koreak, Erresuma Batuak eta kaltetutako beste herrialde batzuek ontziak bidaliko dituzte Ormuzko itsasartera, erabat suntsituta dagoen nazio baten mehatxu izaten jarrai ez dezan", adierazi du AEBko presidenteak.
2006tik Libanoko hegoaldean egin duen lurreko inbasio handiena prestatzen ari omen da Israel
"Helburua da lurralde horren kontrola bereganatzea, Hezbollahren indarrak iparraldera (mugatik urruti) eramatea eta herrixketako gune militarrak eta arma-biltegiak suntsitzea", esan du Axios atariak.
AEBk Bagdaden duen enbaxadari eraso diote
Drone batekin egindako erasoak kalte handiak egin ditu Irakeko hiriburuko erdigunean dagoen eraikinean, baina oraingoz ez dute jakinarazi biktimarik izan den ala ez.
AEBk Kharg uhartea bonbardatu du, eta Iranek erantzun du Arabiar Emirerri Batuetan erasotzeko eskubide "legitimoa" duela
AEBk irandarren 90 bat base militar baino gehiago jo ditu uhartean. Teheranek estatubatuarren baseen aurkako erasoak egiten jarraitu du Persiar golkoko herrialdeetan, eta Israeli ere eraso dio.
Kubak eta AEBk elkarrizketak abiatu dituzte, Trumpen mehatxuen ondoren
Aurreneko kontaktuen helburua izan da arazoak "identifikatzea", horientzako "konponbideak aurkitzea" eta "bi herrialdeen onurarako ekintzak zehaztea".