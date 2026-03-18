Irán ataca Tel Aviv con misiles en venganza a la muerte de Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo iraní

El ministro de Defensa Israel Katz ha indicado que "cientos de miles de residentes chiíes del sur de Líbano", que han evacuado o están abandonando sus hogares en esa región tras los avisos israelíes, "no podrán regresar a sus casas al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad" de las comunidades israelíes cercanas a la frontera.