Irán ataca Tel Aviv con misiles en venganza a la muerte de Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo iraní
La Guardia Revolucionaria iraní asegura que han alcanzado "más de 100 objetivos militares y de seguridad" y que los sistemas de defensa aérea israelíes fueron superados durante el ataque.
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Irán confirma la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional
Autoridades políticas y militares de Irán han clamado venganza por la muerte Lariyani, en un bombardeo de Israel. Tras la muerte de Jameneí, Larijani se había convertido en una de las personas más influyentes del país. Además, la Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado la muerte del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, en el mismo ataque.
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