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Los ataques a infraestructuras energéticas en Catar disparan el precio del petróleo a 113 dólares el barril y el gas sube un 30 %

La escalada del conflicto en la región sacude a los mercados: las Bolsas asiáticas caen con fuerza y las europeas apuntan a aperturas negativas, a la espera de la reunión del BCE.
(Foto de ARCHIVO) June 16, 2025, Chittagong, Eastern Refinery Limited, Bangladesh: Eastern Refinery Limited, the only oil refinery in Bangladesh, was established in 1968 on the banks of the Karnaphuli River in Chittagong city. This oil refinery produces 16 types of petroleum products. Mineral oil imported from oil-producing countries in the Middle East is refined in this plant...The Iran-Israel war has created fears of fuel price hike in the Bangladesh market. The fear is due to Iran's threat to close the Strait of Hormuz, the channel through which Bangladesh imports oil and gas. More than 80 percent of the more than 8 million tons of fuel oil that Bangladesh Petroleum Corporation-BPC imports annually comes from Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Fuel tankers come through the Strait of Hormuz. The 5 to 6 million tons of liquefied natural gas or LNG that Bangladesh imports annually also comes through this channel. Europa Press/Contacto/Mohammed Shajahan 16/6/2025
Euskaraz irakurri: Qatarreko energia-azpiegituren aurkako erasoek petrolioaren prezioa 113 dolarrera igo dute upelaren eta gasaren prezioa % 30 igo da
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EITB

Última actualización

El precio del petróleo ha registrado este jueves un fuerte repunte tras los ataques a instalaciones energéticas en Oriente Próximo. El barril de Brent, de referencia en Europa, ha superado los 113 dólares, con una subida de más del 5 %, muy por encima de los alrededor de 72 dólares en los que cotizaba antes de la reciente ofensiva sobre Irán. Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI) también ha subido, hasta situarse en 95,71 dólares.

En paralelo, el gas natural se ha disparado cerca de un 30 % en el mercado europeo, hasta superar los 70 euros por megavatio hora (MWh), impulsado por los ataques a infraestructuras gasísticas clave.

La tensión se ha intensificado después de que Israel bombardeara el yacimiento de gas de South Pars, en Irán, uno de los mayores del mundo, y de que Teherán respondiera con misiles contra instalaciones energéticas en Catar y Emiratos Árabes Unidos. En concreto, Irán ha atacado el complejo de gas natural licuado de Ras Lafan, en Catar, provocando incendios y daños considerables, según la empresa QatarEnergy.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que su país no tenía conocimiento previo del ataque israelí y ha afirmado que Israel no volverá a atacar ese yacimiento. “salvo que Irán actúe contra un país inocente”. Mientras tanto, las autoridades cataríes han informado de que los incendios registrados han sido controlados y no se han producido víctimas.

El conflicto también afecta al transporte energético, especialmente en el estrecho de Ormuz, un enclave estratégico por el que transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. La casi paralización del tráfico marítimo en la zona, junto a nuevos ataques a buques petroleros en las últimas horas, está obligando a reducir la producción en los países del Golfo, lo que agrava la subida de precios.

Caídas en las Bolsas y presión sobre los mercados

El impacto de la crisis ya se refleja en los mercados financieros. Las principales Bolsas asiáticas han cerrado con pérdidas significativas, con caídas cercanas al 3,6 % en Japón y del 2,7 % en Corea del Sur. En Estados Unidos, el Dow Jones y el Nasdaq también terminaron la sesión del miércoles en negativo.

Israel y Estados Unidos atacan el mayor yacimiento de gas del mundo que comparent Irán y Catar
Petróleo Irán Gas natural Economía Internacional

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