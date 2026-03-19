Los ataques a infraestructuras energéticas en Catar disparan el precio del petróleo a 113 dólares el barril y el gas sube un 30 %

El precio del petróleo ha registrado este jueves un fuerte repunte tras los ataques a instalaciones energéticas en Oriente Próximo. El barril de Brent, de referencia en Europa, ha superado los 113 dólares, con una subida de más del 5 %, muy por encima de los alrededor de 72 dólares en los que cotizaba antes de la reciente ofensiva sobre Irán. Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI) también ha subido, hasta situarse en 95,71 dólares.

En paralelo, el gas natural se ha disparado cerca de un 30 % en el mercado europeo, hasta superar los 70 euros por megavatio hora (MWh), impulsado por los ataques a infraestructuras gasísticas clave.

La tensión se ha intensificado después de que Israel bombardeara el yacimiento de gas de South Pars, en Irán, uno de los mayores del mundo, y de que Teherán respondiera con misiles contra instalaciones energéticas en Catar y Emiratos Árabes Unidos. En concreto, Irán ha atacado el complejo de gas natural licuado de Ras Lafan, en Catar, provocando incendios y daños considerables, según la empresa QatarEnergy.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que su país no tenía conocimiento previo del ataque israelí y ha afirmado que Israel no volverá a atacar ese yacimiento. “salvo que Irán actúe contra un país inocente”. Mientras tanto, las autoridades cataríes han informado de que los incendios registrados han sido controlados y no se han producido víctimas.

El conflicto también afecta al transporte energético, especialmente en el estrecho de Ormuz, un enclave estratégico por el que transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. La casi paralización del tráfico marítimo en la zona, junto a nuevos ataques a buques petroleros en las últimas horas, está obligando a reducir la producción en los países del Golfo, lo que agrava la subida de precios.

Caídas en las Bolsas y presión sobre los mercados

El impacto de la crisis ya se refleja en los mercados financieros. Las principales Bolsas asiáticas han cerrado con pérdidas significativas, con caídas cercanas al 3,6 % en Japón y del 2,7 % en Corea del Sur. En Estados Unidos, el Dow Jones y el Nasdaq también terminaron la sesión del miércoles en negativo.