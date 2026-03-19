EKIALDE HURBILA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Petrolio-upelaren prezioa 113 dolarrera igo da eta gasa % 30 garestitu, Qatarreko energia-azpiegituren aurka abiatutako erasoen ondorioz

Ekialde Hurbileko gatazkak merkatuak astintzen jarraitzen du: Asiako Burtsek behera egin dute gogor, eta Europakoek, berriz, irekiera negatiboak espero dituzte, Europako Kontseiluaren bileraren zain.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Petrolioaren prezioak gorakada handia izan du ostegun honetan, Ekialde Hurbileko energia-azpiegituren aurka egindako erasoen ostean. Brent upelak, Europan erreferentzia denak, 113 dolarrak gainditu ditu, % 5etik gorako igoerarekin, Irani eraso egin aurretik kotizatzen zuen 72 dolarren oso gainetik.

Aldi berean, gas naturala % 30 inguru garestitu da Europako merkatuan, megawatt orduko 70 eurotik gora (MWh), funtsezko gas-azpiegituren aurkako erasoek bultzatuta.

Tentsioa areagotu egin da Israelek Irango South Pars gas hobia bonbardatu eta Teheranek misilekin Qatarreko eta Arabiar Emirerri Batuetako instalazio energetikoen aurka erantzun ostean. Zehazki, Iranek Qatargo Ras Lafan gas natural likidotuaren konplexuari eraso dio, suteak eta kalte handiak eraginez, QatarEnergy enpresaren arabera.

Donald Trump AEBko presidenteak esan du bere herrialdeak ez zuela Israelen erasoaren berri, eta Israelek ez duela azpiegitura hori berriro erasoko, "Iranek herrialde errugabe baten aurka egiten ez badu behintzat".

Gatazkak energia garraioari ere eragiten dio, batez ere Ormuzeko itsasartean, munduko petrolioaren bosten bat igarotzen den gune estrategikoan. Inguru horretako itsas trafikoa ia gelditu egin da, eta azken orduetan petrolio-ontziei eraso gehiago egin zaizkie. Hori dela eta, Golkoko herrialdeetako ekoizpena murriztu behar izan da, eta horrek prezioen igoera larriagotu du.

Burtsen beherakadak eta merkatuen gaineko presioa

Krisiaren eragina dagoeneko islatzen da finantza merkatuetan. Asiako Burtsa nagusiek galera nabarmenekin itxi dute, Japonian % 3,6 inguruko beherakadarekin eta Hego Korean % 2,7koarekin. Estatu Batuetan, Dow Jonesek eta Nasdaqek ere negatiboan amaitu zuten asteazkeneko saioa.

Petrolio Iran Gas naturala Ekonomia Munduko albisteak

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X