Petrolio-upelaren prezioa 113 dolarrera igo da eta gasa % 30 garestitu, Qatarreko energia-azpiegituren aurka abiatutako erasoen ondorioz
Ekialde Hurbileko gatazkak merkatuak astintzen jarraitzen du: Asiako Burtsek behera egin dute gogor, eta Europakoek, berriz, irekiera negatiboak espero dituzte, Europako Kontseiluaren bileraren zain.
Petrolioaren prezioak gorakada handia izan du ostegun honetan, Ekialde Hurbileko energia-azpiegituren aurka egindako erasoen ostean. Brent upelak, Europan erreferentzia denak, 113 dolarrak gainditu ditu, % 5etik gorako igoerarekin, Irani eraso egin aurretik kotizatzen zuen 72 dolarren oso gainetik.
Aldi berean, gas naturala % 30 inguru garestitu da Europako merkatuan, megawatt orduko 70 eurotik gora (MWh), funtsezko gas-azpiegituren aurkako erasoek bultzatuta.
Tentsioa areagotu egin da Israelek Irango South Pars gas hobia bonbardatu eta Teheranek misilekin Qatarreko eta Arabiar Emirerri Batuetako instalazio energetikoen aurka erantzun ostean. Zehazki, Iranek Qatargo Ras Lafan gas natural likidotuaren konplexuari eraso dio, suteak eta kalte handiak eraginez, QatarEnergy enpresaren arabera.
Donald Trump AEBko presidenteak esan du bere herrialdeak ez zuela Israelen erasoaren berri, eta Israelek ez duela azpiegitura hori berriro erasoko, "Iranek herrialde errugabe baten aurka egiten ez badu behintzat".
Gatazkak energia garraioari ere eragiten dio, batez ere Ormuzeko itsasartean, munduko petrolioaren bosten bat igarotzen den gune estrategikoan. Inguru horretako itsas trafikoa ia gelditu egin da, eta azken orduetan petrolio-ontziei eraso gehiago egin zaizkie. Hori dela eta, Golkoko herrialdeetako ekoizpena murriztu behar izan da, eta horrek prezioen igoera larriagotu du.
Burtsen beherakadak eta merkatuen gaineko presioa
Krisiaren eragina dagoeneko islatzen da finantza merkatuetan. Asiako Burtsa nagusiek galera nabarmenekin itxi dute, Japonian % 3,6 inguruko beherakadarekin eta Hego Korean % 2,7koarekin. Estatu Batuetan, Dow Jonesek eta Nasdaqek ere negatiboan amaitu zuten asteazkeneko saioa.
Israelek eta Estatu Batuek eraso egin diote Iranek eta Qatarrek partekatzen duten munduko gas aztarnategi handienari
Iranek ohartarazi du bere azpiegitura energetikoaren aurkako erasoek "ondorio kontrolaezinak" ekar ditzaketela, egoera are gehiago zailduko dutenak eta mundu guztiari eragin diezaioketenak.
Irango zentral nuklear bati eraso egin diotela salatu du NBEk
Oraingoz, ez dute biktimen ezta kalteen berririk eman. Energia Atomikoaren Nazioarteko Erakundeak Ekialde Hurbileko gatazka baretzeko deia egin du, istripu nuklearrak gertatzeko arriskua saihesteko.
Iranek misilekin eraso egin du Tel Aviven aurka, Ali Larijaniren hilketaren mendeku gisa
Irango Guardia Iraultzailearen esanetan, "100 helburu militar eta segurtasun helburu baino gehiago" jo dituzte, erasoan Israelgo aireko defentsa sistemak gaindituta.
Iranek baieztatu du Ali Larijani Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Goreneko idazkaria hil duela Israelek
Martxoaren hasieran Khamenei aiatola hil zutenetik, Larijani Irango buruzagi garrantzitsuenetakoa zen. Halaber, eraso berean Golamreza Soleimani Basij indar paramilitarreko buruzagia hil dutela baieztatu du Irango Guardia Iraultzaileak. Hilketa horien aurrean, Irango agintari politiko eta militarrek "mendekua" agindu dute.
Israelgo Armadak iragarri du "eskala handiko" beste erasoaldi bat egingo duela Teheranen aurka
Israel Katz Defentsa ministroak iragarri duenez, Ali Larijani Irango Segurtasun Nazionaleko agintaria hil dute.
Beste ontzi bati eraso egin diote Ormuztik gertu, Erresuma Batuko itsas agentziak jakinarazi duenez
Bestalde, AEBko Armadak baieztatu duenez, Irango "7.000 objektibo baino gehiago" jo ditu, eta ehun ontzi baino gehiago "kaltetu edo suntsitu" ditu, otsailaren 28an Israelekin batera erasoaldia hasi zuenetik.