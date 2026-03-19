Muere una persona en los Alpes suizos tras precipitarse el teleférico en el que viajaba
La tragedia ha ocurrido este miércoles en la estación de esquí de Titlis, en el centro de Suiza y en la zona norte de los Alpes, cuando el compartimento se ha desenganchado y se ha caído ladera abajo. El fallecido era el único ocupante de la cabina. Según la Oficina Federal de Meteorología y Climatología suiza, en el momento del accidente había un peligro moderado de viento y ráfagas de entre 100 y 130 km/h.
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