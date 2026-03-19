Muere una persona en los Alpes suizos tras precipitarse el teleférico en el que viajaba

La ONU alerta del impacto de la escasez de combustible sobre "el acceso de la población a servicios esenciales" en Cuba y del retraso y encarecimiento de entrega de suministros humanitarios como consecuencia de dicha escasez. Advierte además de que "la basura sin recoger se está acumulando" en la capital, La Habana, que "la calidad del aire se ha deteriorado por la quema de residuos y madera para cocinar" y que, "debido a la falta de electricidad, no se llevaron a cabo 50 000 cirugías en febrero".