TENSIÓN EN JERUSALEN
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La policía israelí dispersa con gases lacrimógenos a los palestinos que se acercaban a la mezquita de Al Aqsa

20 March 2026, Palestinian Territories, Jerusalem: Israeli police disperse Palestinians gathering to pray outside the Old City of Jerusalem on the first day of Eid Al Fitr, March 20, 2026. The Al-Aqsa Mosque compound and other holy sites have remained closed since the start of the war with Iran on February 28, marking the first time the mosque has been shuttered for the holiday since 1967 Photo: Oren Ziv/dpa 20/3/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Israelgo poliziak gas negar-eragilearekin sakabanatu ditu Al Aqsa meskitara hurbildu diren palestinarrak
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Agencias | EITB

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Esta mezquita es la tercera más importante para los musulmanes. Israel limita el acceso a la misma desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, aunque desde el inicio de la guerra de Irán el bloqueo es más notable. Por lo tanto, muchos fieles se han reunido fuera de la muralla de la Ciudad Vieja de Jerusalén para rezar juntos al finalizar el Ramadán.

Israel Palestina Oriente Próximo Internacional

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