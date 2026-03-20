Guerra en Oriente Próximo
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Los últimos ataques en Oriente Próximo tienen como objetivo las infraestructuras petrolíferas y el transporte

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Euskaraz irakurri: Azken erasoek petrolio azpiegiturak eta garraioa izan dituzte helburu
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EITB

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Los ataques contra infraestructuras petroleras y transportes ha aumentado estas últimas horas. Israel ha lanzado un ataque contra la planta de gas que comparten Irán y Catar. Irán ha reaccionado con dureza lanzando una avalancha de misiles contra Baréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jerusalén.

Oriente Próximo Irán Israel Estados Unidos Internacional

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