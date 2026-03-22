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El Ejército israelí anuncia una "oleada de ataques" en el sur del Líbano

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Israelgo Armadak "eraso olde berri bat" iragarri du Libano hegoaldean
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EITB

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El ministro israelí de Defensa ha ordenado que destruyan "de inmediato" todos los puentes sobre el río libanés Litani. Cazas israelíes han atacado hoy mismo el puente de Qasmiyeh (tal y como se puede ver en las imágenes). Además. el Ejército israelí ha anunciado una nueva "oleada de ataques" dirigida contra "infraestructuras" del grupo chií Hizbulá en el sur del Líbano.

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