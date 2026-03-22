El Ejército israelí anuncia una "oleada de ataques" en el sur del Líbano

La tragedia ha ocurrido este miércoles en la estación de esquí de Titlis, en el centro de Suiza y en la zona norte de los Alpes, cuando el compartimento se ha desenganchado y se ha caído ladera abajo. El fallecido era el único ocupante de la cabina. Según la Oficina Federal de Meteorología y Climatología suiza, en el momento del accidente había un peligro moderado de viento y ráfagas de entre 100 y 130 km/h.