Ekialde Hurbila
Israelgo Armadak "eraso olde berri bat" iragarri du Libano hegoaldean

EITB

Israelgo Defentsa ministroak Libanoko Litani ibaiaren gaineko zubi guztiak "berehala" suntsitzeko agindu du. Gaur bertan, Qasmiyeh zubiari eraso diote (irudietan ikus daiteke). Israelgo Armadak, bestalde, "eraso olde berri bat" iragarri du, Hezbollah talde xiitaren "azpiegituren aurka", Libano hegoaldean.

Libano Israel Ekialde Hurbila Munduko albisteak

