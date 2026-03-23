El sur de Líbano no es un lugar seguro ni para cristianos ni para musulmanes

El ministro israelí de Defensa ha ordenado que destruyan "de inmediato" todos los puentes sobre el río libanés Litani. Cazas israelíes han atacado hoy mismo el puente de Qasmiyeh (tal y como se puede ver en las imágenes). Además. el Ejército israelí ha anunciado una nueva "oleada de ataques" dirigida contra "infraestructuras" del grupo chií Hizbulá en el sur del Líbano.