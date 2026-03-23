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El sur de Líbano no es un lugar seguro ni para cristianos ni para musulmanes

ayestaran
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Libano hegoaldea ez da leku segurua ez kristauentzat ez musulmanentzat
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Agencias | EITB

Última actualización

El ministro de Defensa israelí ya anunció que el sur de Líbano se iba a convertir en Gaza. Los cristianos de Líbano están atrapados, muchos han escapado a refugios de Beirut, pero otros no tienen intención de dejar su ciudad.

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