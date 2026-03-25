El bloque de izquierdas de la primera ministra Frederiksen gana en Dinamarca, pero necesitará pactar

El bloque de izquierdas liderado por la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha ganado este martes las elecciones legislativas, logrando 84 diputados en el Parlamento danés. Este resultado, no obstante, le obligará a pactar si quiere seguir gobernando, ya que la mayoría se sitúa en 90 escaños. La llave del futuro Gobierno la tienen Los Moderados, que con sus 14 escaños deberán decidir si apoyan a Frederiksen o al bloque de derechas (77 escaños).

En su conjunto, los partidos que conforman el bloque de izquierdas han perdido 12 escaños, fundamentalmente por la caída que ha sufrido el Partido Socialdemócrata, la principal formación del bloque. El resto de formaciones que conforman este bloque son el Partido Social Liberal (Radikale Venstre), el socialdemócrata-verde Izquierda Verde, los ecosocialistas de la Alianza Roja-Verde y el europeísta Alternativa.

"Me hubiera gustado que el Partido Socialdemócrata obtuviera un resultado diferente, pero este está bien", ha señalado Frederiksen en unas declaraciones.

El bloque de derechas

Frente a esos 84 diputados del bloque de izquierdas, las formaciones de derechas, representadas por el Partido Liberal (Venstre), la Alianza Liberal, los Conservadores y otras tres formaciones estarán representadas en la cámara baja danesa por 77 diputados.

Así, a falta de una mayoría clara, los Moderados, una formación centrista, pueden jugar un papel clave, con sus 14 escaños, y deberán elegir entre el bloque izquierdista de Frederiksen o la derecha.

Paralelamente, en cuanto a los territorios de ultramar, los dos escaños de Islas Feroe han sido para el Partido Socialdemócrata de Islas Feroe, y el Partido de la Unión, uno para cada bloque. En Groenlandia, la formación más votada ha sido la independentista y de izquierda Comunidad Inuit (IA, por sus siglas en groenlandés).