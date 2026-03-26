Irán responde a la propuesta estadounidense y plantea varias condiciones para un acuerdo de paz
Las autoridades de Irán han entregado oficialmente una respuesta a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la ofensiva israelí-estadounidense contra el país, lanzada el 28 de febrero, un documento en el que Teherán exige "condiciones de no repetición" y que el fin del conflicto afecte "a todos los frentes", lo que incluiría Líbano e Irak.
Fuentes citadas por la agencia iraní de noticias Tasnim han señalado que "la respuesta de Irán a la propuesta de 15 puntos presentada por Estados Unidos fue entregada oficialmente durante la pasada noche a través de intermediarios", después de que Pakistán confirmara su papel en este sentido. "Irán está esperando la respuesta de la otra parte", han agregado.
Así, han explicado que entre las condiciones puestas por Teherán figuran "el fin del terrorismo, la creación de condiciones objetivas para que no se repita la guerra, el pago de compensaciones y reparaciones, la determinación de responsabilidades, y que el fin de la guerra sea aplicado a todos los frentes y para todos los grupos de resistencia de la región que han participado en esta batalla".
La respuesta de Irán incluiría además que las acciones en el estrecho de Ormuz, donde Teherán ha limitado la navegación como respuesta a la ofensiva, incluidos ataques contra diversos buques, son parte de "su derecho legal y natural".
Estas mismas fuentes han alertado además de que las afirmaciones desde Washington sobre una voluntad de negociar son parte de "un tercer proyecto de engaño" para "presentarse como pacíficos", "mantener bajos los precios del petróleo" y "contar con tiempo para preparar nuevas acciones agresivas en el sur de Irán a través de una invasión terrestre".
Y es que la respuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, no se ha hecho esperar, ya que este jueves ha asegurado que Irán "está suplicando llegar a un acuerdo" y que él mismo quiere "llegar a un acuerdo", a pocas horas de que expire el aplazamiento que anunció de los ataques a infraestructuras energéticas iraníes.
En este sentido, las fuentes iraníes han recordado que las ofensivas estadounidenses junto a Israel en junio de 2025 y febrero de 2026 fueron lanzadas en medio de negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, por lo que han insistido en que "Los estadounidenses buscan sentar las bases para cometer nuevos crímenes bajo la cobertura de las negociaciones".
Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, quien había negado que hubiera "negociaciones ni conversaciones" con Estados Unidos, reconoció "mensajes" desde Washington que, con todo, no son "negociación ni diálogo", tras las informaciones sobre una propuesta estadounidense de 15 puntos que fuentes iraníes describieron el miércoles como "excesiva".
Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.
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