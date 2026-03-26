Iranek AEBren proposamenari erantzun dio eta bake akordio baterako hainbat baldintza jarri ditu mahai gainean
Teheranek erasoa "ez errepikatzeko baldintzak" eskatzen ditu, eta gatazkaren amaierak "fronte guztiei" eragitea, Libano eta Irak barne.
Irango agintariek ofizialki erantzun diote AEBri otsailaren 28az geroztik Ekialde Ertainean sortutako gatazkari amaiera emateko egindako proposamenari. Agiri horretan, Teheranek "ez errepikatzeko baldintzak" eskatzen ditu, baita erasoen amaierak "fronte guztiei" eragitea ere, Libano eta Irak barne.
Tasnim Irango albiste-agentziak aipatutako iturrien arabera, AEBk aurkeztutako 15 puntuko proposamenari Iranek emandako erantzuna ofizialki eman zuten bart, bitartekarien bitartez, eta Pakistanek ildo horretan duen papera berretsi du. Hala, uneotan, "Iran beste aldearen erantzunaren zain dago", gaineratu dute.
Azaldu dutenez, Teheranek jarritako baldintzen artean daude "terrorismoaren amaiera, gerra ez errepikatzeko baldintza objektiboak sortzea, konpentsazioak eta konponketak ordaintzea, erantzukizunak zehaztea, eta gerraren amaiera fronte guztiei eta bataila honetan parte hartu duten eskualdeko erresistentzia talde guztiei aplikatzea".
Iranen erantzunaren arabera, gainera, Ormuzeko itsasarteko ekintzak "haien eskubide legal eta naturalaren parte” gisa aitortzea eskatu du. Teheranek nabigazioa mugatu du asteotan erasoaldiari erantzuteko, eta hainbat ontziren aurkako erasoak egin ditu, besteak beste.
Iturri horiek ohartarazi dutenez, Washingtonek negoziatzeko borondateari buruz egindako adierazpenak "hirugarren engainu proiektu baten" parte dira, "baketsu gisa aurkezteko", "petrolioaren prezioak baxu mantentzeko" eta "Irango hegoaldean ekintza erasokor berriak prestatzeko denbora izateko".
Ildo horretan, Donald Trump AEBko presidentearen erantzuna ez da itxaron, izan ere, ostegun honetan ziurtatu duenez, Iran "akordio batera iristea erregutzen ari da" eta berak ere "akordio batera iristea" nahi duela berretsi du, Irango azpiegitura energetikoen aurkako erasoen atzerapena amaitzeko ordu gutxi falta direnean.
Irango iturriek gogoratu dute 2025eko ekainean eta 2026ko otsailean AEBk eta Israelek egindako erasoaldiek akordio nuklear berri bat lortzeko Estatu Batuen eta Iranen arteko zeharkako negoziazioen erdian abiatu zituztela. Hori dela eta, uste dute estatubatuarrek krimen berriak egiteko oinarriak ezarri nahi dituztela, “negoziazioen babespean".
Irango Atzerri ministro Abbas Araqchik ukatu egin zuen AEBrekin "negoziaziorik edo elkarrizketarik" egon denik, baina onartu du Washingtondik "mezuak" jaso dituztela. Hala ere, nabarmendu du "negoziazioa eta elkarrizketa" ez dela gauza bera.
Irango agintariek 1.500 hildako baino gehiago baieztatu dituzte azken balantzean, besteak beste, Ali Khamenei aiatola, Ali Lariyani Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Goreneko idazkaria eta Aziz Nasirzadr eta Esmaeil Jatib Defentsa eta Inteligentzia ministroak, hurrenez hurren.
Israelek iragarri du Alireza Tangsiri Irango Guardia Iraultzailearen Armadako komandantea hil egin duela
Israel Katz Israelgo Defentsa ministroaren arabera, Ormuzko itsasartearen blokeoaren erantzule nagusia zen. Irango agintariek ez dute oraingoz heriotza baieztatu.
Iranek ez du onartu AEBk egindako bake proposamena, "gehiegizkoa" dela iritzita
Irango agintariek behin eta berriz esana dute Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako "erasoa eta hilketak" gelditu egin behar dituztela, baita Teheranen aurkako erasoa ez errepikatzeko mekanismo zehatzak garatu ere, besteak beste.
Ezkerreko blokea nagusitu da Danimarkan, baina akordioak beharko ditu
Moderatuek edukiko dute Gobernua osatzeko giltza: 14 eserleku lortuta, ezkerreko blokearen (84) eta eskuinekoaren (77) artean erabaki beharko dute.
AEBk gerra amaitzeko 15 puntuko plana aurkeztu dio Irani, "The New York Times" egunkariaren arabera
Irango programa nuklearra desegitea eta Ormuzko itsasartea irekitzea omen daude planean. Bien bitartean, Teheranek Washingtonekin zuzeneko negoziazioak daudela ukatu egin du, eta Israelen eta AEBko baseen aurkako erasoekin jarraitu du.
Ekialde Hurbilera 3.000 soldadu bidaltzea aztertzen ari da AEB
Hainbat hedabideren arabera, 82. Aireko Brigada —aireko operazioaetako eliteko unitate epezializatua— bidali nahi du Trumpek Ekialde Hurbilera, Iranen aurkako operazio militarrean parte hartzera.
Israelek adierazi du "segurtasun eremu bat" ezarri eta kontrolatuko duela Libano hegoaldetik Litani ibairaino
Israelgo Defentsa ministroak adierazi duenez, Israel iparraldean bizi direnen segurtasuna bermatzen den arte ez dira itzuliko Libano hegoaldetik iparraldera ebakuatu dituzten ehunka mila herritarrak.
Bruselak Hungariari eskatu dio argitu dezan Errusiari egin omen dizkion filtrazioen auzia
Hungariak ukatu egin du Errusiari Europar Batasuneko barne gaiei buruzko informazioa ematen ari zaiola, eta "albiste faltsutzat" eta "gezurtzat" jo ditu horren inguruan hedabideetan agertu diren informazioak.
EBk eta Australiak merkataritza libreko akordioa sinatu dute, ia hamar urteko negoziazioen ondoren
Horri esker, Australiak guztira 1.000 milioi euroko balioa duten muga-zergak kenduko ditu. Merkataritzan ez ezik, Defentsan eta Segurtasunean ere elkarlanean aritzea adostu dute bi aldeek.
Gutxienez 66 lagun hil eta 70 zauritu dira, Kolonbian, hegazkin militar batek izandako istripuan
C-130 Hercules aireontzia Puerto Leguizamo-Puerto Asis bidea egiten ari zen, eta Armadako langileak zeuden barruan istripua izan duenean. Guztira, 128 pertsona zeuden hegazkinean.