Gerra Ekialde Ertainean
Iranek AEBren proposamenari erantzun dio eta bake akordio baterako hainbat baldintza jarri ditu mahai gainean

Teheranek erasoa "ez errepikatzeko baldintzak" eskatzen ditu, eta gatazkaren amaierak "fronte guztiei" eragitea, Libano eta Irak barne.

TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 10/03/2026.- People walk past a huge billboard showing the late Iranian supreme leaders Ayatollah Ruhollah Khomeini (L), Ayatollah Ali Khamenei (C), and the new Iranian supreme leader Ayatollah Mojtaba Khamenei (R) at Valiasr Square in Tehran, Iran, 10 March 2026. The late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was killed during a joint US-Israel military operation across Iran in the early hours of 28 February 2026. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Teherango artxiboko irudia.
Agentziak | EITB

Irango agintariek ofizialki erantzun diote AEBri otsailaren 28az geroztik Ekialde Ertainean sortutako gatazkari amaiera emateko egindako proposamenari. Agiri horretan, Teheranek "ez errepikatzeko baldintzak" eskatzen ditu, baita erasoen amaierak "fronte guztiei" eragitea ere, Libano eta Irak barne.

Tasnim Irango albiste-agentziak aipatutako iturrien arabera, AEBk aurkeztutako 15 puntuko proposamenari Iranek emandako erantzuna ofizialki eman zuten bart, bitartekarien bitartez, eta Pakistanek ildo horretan duen papera berretsi du. Hala, uneotan, "Iran beste aldearen erantzunaren zain dago", gaineratu dute.

Azaldu dutenez, Teheranek jarritako baldintzen artean daude "terrorismoaren amaiera, gerra ez errepikatzeko baldintza objektiboak sortzea, konpentsazioak eta konponketak ordaintzea, erantzukizunak zehaztea, eta gerraren amaiera fronte guztiei eta bataila honetan parte hartu duten eskualdeko erresistentzia talde guztiei aplikatzea".

Iranen erantzunaren arabera, gainera, Ormuzeko itsasarteko ekintzak "haien eskubide legal eta naturalaren parte” gisa aitortzea eskatu du. Teheranek nabigazioa mugatu du asteotan erasoaldiari erantzuteko, eta hainbat ontziren aurkako erasoak egin ditu, besteak beste.

Iturri horiek ohartarazi dutenez, Washingtonek negoziatzeko borondateari buruz egindako adierazpenak "hirugarren engainu proiektu baten" parte dira, "baketsu gisa aurkezteko", "petrolioaren prezioak baxu mantentzeko" eta "Irango hegoaldean ekintza erasokor berriak prestatzeko denbora izateko".

Ildo horretan, Donald Trump AEBko presidentearen erantzuna ez da itxaron, izan ere, ostegun honetan ziurtatu duenez, Iran "akordio batera iristea erregutzen ari da" eta berak ere "akordio batera iristea" nahi duela berretsi du, Irango azpiegitura energetikoen aurkako erasoen atzerapena amaitzeko ordu gutxi falta direnean.

Irango iturriek gogoratu dute 2025eko ekainean eta 2026ko otsailean AEBk eta Israelek egindako erasoaldiek akordio nuklear berri bat lortzeko Estatu Batuen eta Iranen arteko zeharkako negoziazioen erdian abiatu zituztela. Hori dela eta, uste dute estatubatuarrek krimen berriak egiteko oinarriak ezarri nahi dituztela, “negoziazioen babespean".

Irango Atzerri ministro Abbas Araqchik ukatu egin zuen AEBrekin "negoziaziorik edo elkarrizketarik" egon denik, baina onartu du Washingtondik "mezuak" jaso dituztela. Hala ere, nabarmendu du "negoziazioa eta elkarrizketa" ez dela gauza bera.

Irango agintariek 1.500 hildako baino gehiago baieztatu dituzte azken balantzean, besteak beste, Ali Khamenei aiatola, Ali Lariyani Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Goreneko idazkaria eta Aziz Nasirzadr eta Esmaeil Jatib Defentsa eta Inteligentzia ministroak, hurrenez hurren.

Ekialde Hurbila Iran Ameriketako Estatu Batuak Israel Libano Munduko albisteak

