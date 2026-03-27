Guerra en Oriente Medio
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El G7 y la UE llaman a abrir el estrecho de Ormuz y “mitigar las causas del conflicto" en los socios de la región

Los ministros de Exteriores de los países occidentales más poderosos, incluido Estados Unidos, han exigido “el cese inmediato de los ataques contra la población civil y la infraestructura” en la guerra de Oriente Medio.
Cernay-la-ville (France), 27/03/2026.- A handout photo made available by the French Government of (L-R) EU High Representative and Vice-President for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas, Germany's Foreign Minister Johann Wadephul, South Korea's Foreign Minister Cho Hyun, Britain's Foreign Secretary Yvette Cooper, India's Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar, US Secretary of State Marco Rubio, French Foreign Affairs Minister Jean-Noel Barrot, Canada's Foreign Minister Anita Anand, Saudi Arabia's Foreign Minister Faisal bin Farhan, Italy's Foreign Minister Antonio Tajani, Brazil's Foreign Minister Mauro Vieira and Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi at the G7 Foreign Ministers' Meeting at Cernay-la-Ville near Paris, France 27 March 2026. (Brasil, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, Reino Unido) EFE/EPA/Philemon HENRY HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

En la reunión también han participado representantes de Arabia Saudí, India, Brasil y Corea del Sur. Foto: Gobierno de Francia

Euskaraz irakurri: G7ak eta EBk Ormuzko itsasartea irekitzeko eta Ekialde Hurbileko herrialdeak pairatzen ari diren “ondorioak” arintzeko deia egin dute
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Mikel Dominguez | EITB

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Los países del G7 y la Unión Europea, en una reunión entre los ministros de Exteriores, han hecho un llamamiento a abrir de nuevo el estrecho de Ormuz. Los actores occidentales, en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, también han exigido el cese "inmediato" de los ataques contra la población y la infraestructura civiles, en un texto firmado igualmente por EE. UU., parte activa del conflicto.

"Reafirmamos la absoluta necesidad de restablecer de forma permanente la navegación libre y segura en el estrecho de Ormuz, de conformidad con la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el derecho del mar", han señalado en una declaración los ministros de Exteriores de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, así como la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas.

Los países del G7 y la UE han hecho hincapié en la "importancia de mitigar las consecuencias del conflicto para los socios regionales, las poblaciones civiles y la infraestructura crítica, así como en la necesidad de coordinar los esfuerzos de ayuda humanitaria".

"Exigimos el cese inmediato de los ataques contra la población civil y la infraestructura”, han expresado en una declaración firmada también por Marco Rubio, secretario de Estado de la potencia norteamericana, que hoy mismo ha llevado a cabo junto con Israel ataques contra complejos nucleares en Irán. “No existe justificación alguna para atacar deliberadamente a civiles en conflictos armados ni para atacar instalaciones diplomáticas", han añadido .

De la misma forma, han tratado los "beneficios de formar alianzas diversas, coordinar esfuerzos y apoyar iniciativas, en particular para mitigar las crisis económicas mundiales que tienen un impacto directo" en la ciudadanía y las "interrupciones que afectan a las cadenas de suministro económicas, energéticas, comerciales y de fertilizantes".

Desde el comienzo de la ofensiva israelí-estadounidense, Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde pasan a diario buques que portan la mayor cantidad de petróleo y gas transportado por mar, una medida de presión que ha hecho encarecer el precio de la energía.

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