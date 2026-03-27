Trump amplía hasta el 6 de abril el ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de atacar sus centrales energéticas. La decisión llega en plena escalada militar y sin avances claros en unas negociaciones que Washington asegura mantener abiertas.

Trump ha anunciado una nueva prórroga de diez días para los ataques contra infraestructuras energéticas iraníes, tras varios aplazamientos previos. Según ha explicado, la medida responde a una petición de Teherán y busca facilitar los contactos diplomáticos, que, asegura, “están avanzando muy bien”.

Sin embargo, Irán ha negado reiteradamente la existencia de negociaciones directas con Washington, aunque sí se han confirmado contactos indirectos. En este contexto, Pakistán ejerce de mediador y ha trasladado a Teherán una propuesta estadounidense de 15 puntos actualmente en análisis.

El mandatario estadounidense ha afirmado además que Irán ha permitido el paso de diez petroleros por el estrecho de Ormuz como gesto de buena voluntad, en una vía clave para el comercio energético global.

Posible refuerzo militar de EE. UU.

El Pentágono estudia el envío de hasta 10.000 soldados adicionales a Oriente Medio, una opción que incluiría tropas terrestres y que evidenciaría un aumento de la presión militar sobre Irán en pleno conflicto. Washington no descarta, además, una eventual operación terrestre, lo que ha provocado nuevas amenazas por parte de Teherán.

La guerra, iniciada hace casi un mes, ha dejado ya más de 1.500 muertos en Irán, entre ellos altos cargos políticos y militares, mientras continúan los ataques cruzados con Israel y otros actores en la región.

Irán denuncia presencia de militares en hoteles

En paralelo, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, ha pedido a los países del Golfo que rechacen reservas de militares estadounidenses en hoteles, acusando a Estados Unidos de utilizarlos como refugio. Teherán sostiene que soldados estadounidenses se alojan en estos establecimientos tras abandonar bases militares, lo que, según denuncia, pone en riesgo a la población civil.

Además, varios países del Golfo han interceptado drones y misiles en los últimos días, lo que refleja el riesgo de una expansión regional del conflicto en una zona estratégica para el suministro mundial de energía.