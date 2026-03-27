EKIALDE HURBILEKO GATAZKA
Trumpek apirilaren 6ra arte luzatu du Ormuzko itsasartea berriro irekitzeko ultimatuma

AEBk Ekialde Hurbilera 10.000 soldadu gehiago bidaltzea aztertzen ari da, Teheranen gaineko presioari eusten dion bitartean eta arazoak luze joko duela ikusita. 

WASHINGTON (United States), 26/03/2026.- US President Donald J. Trump (C) responds to a question from the news media during a cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA, 26 March 2026. EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL

Trump, kazetarien galderei erantzuten. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak apirilaren 6ra arte luzatu du Ormuzko itsasartea berriro irekitzeko Irani emandako ultimatuma, zentral energetikoei eraso egiteko mehatxupean. Erasoak gora egiten ari direnean iritsi da erabakia, negoziazioek emaitzarik ematen ez dutela ikusita.

Trumpek 10 eguneko luzapena iragarri du Irango azpiegitura energetikoei eraso egiten hasi aurretik. Horren arabera, neurriak Teheranen eskaera bati erantzuten dio eta harreman diplomatikoak erraztea du helburu.

Hala ere, Iranek behin eta berriz ukatu du Washingtonekin negoziatzen aritzea, nahiz eta zeharkako harremanak baieztatu diren. Testuinguru horretan, Pakistan bitartekari lanetan ari da, eta AEBko Gobernuaren 15 puntuko proposamena helarazi dio Teherani.

Trumpen esanetan, Iranek hamar petrolio-ontziri utzi die Ormuzko itsasartetik igarotzen, borondate oneko keinu gisa.

AEBren errefortzu militarra

Pentagonoa Ekialde Hurbilera 10.000 soldadu gehiago bidaltzea aztertzen ari da. Lehorreko tropak izango lirateke, eta agerian utziko luke Iranen gaineko presio militarra areagotu nahi dutela. Washingtonek ez du baztertzen, gainera, balizko lurreko operazio bat.

Duela ia hilabete hasi zen gerra, eta 1.500 hildako baino gehiago utzi ditu Iranen, tartean goi kargudun politiko eta militarrak. Bitartean, Israelen eta eskualdeko beste eragile batzuen arteko eraso gurutzatuak ez dira eten.

Iranek salatu du militarrak daudela bertako hoteletan

Bestalde, Abbas Araghtxi Irango Atzerri ministroak Golkoko herrialdeei eskatu die hoteletan militar estatubatuarren erreserbak ez onartzeko. Teheranen arabera, soldadu estatubatuarrek base militarrak utzi ostean hartzen dute ostatu establezimendu horietan, eta horrek, horren hitzetan, arriskuan jartzen ditu herritarrak.

Gainera, Golkoko zenbait herrialdek droneak eta misilak atzeman dituzte azken egunotan, eta horrek agerian uzten du gatazka hedatzeko arriskua dagoela.

