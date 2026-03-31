Tres cascos azules muertos en el Líbano al entrar la guerra contra Irán en su día 32
Dos militares indonesios de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) han muerto este lunes por el impacto de un proyectil contra el vehículo en el que se desplazaban cerca de Bahi Hayan, en el distrito de Marjayún, en el sur de Líbano. El domingo murió otro 'casco azul' indonesio en otro ataque de origen desconocido, según la FINUL.
Tres 'cascos azules' indonesios han muerto en Líbano tras dos ataques en apenas 24 horas, mientras Estados Unidos mantiene que la guerra contra Irán durará en total de 4 a 6 semanas, lo que supondría un final de las operaciones a mediados de abril.
Dos militares indonesios de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) han muerto este lunes por el impacto de un proyectil contra el vehículo en el que se desplazaban cerca de Bahi Hayan, en el distrito de Marjayún, en el sur de Líbano. El domingo murió otro 'casco azul' indonesio en otro ataque de origen desconocido, según la FINUL.
"Dos 'cascos azules' de la FINUL han muerto trágicamente hoy en el sur de Líbano cuando una explosión de origen desconocido destruyó su vehículo cerca de Bani Hayan", ha informado la misión de la ONU en un comunicado. Dos militares más han resultado heridos, uno de ellos de gravedad.
Un portavoz de la ONU ha informado de que "algunos de los heridos han podido ser evacuados hoy, pero no hemos podido acceder a otros dos debido a la falta de garantías de seguridad". Un equipo se dirige al lugar "tras coordinarse con las autoridades libanesas e israelíes".
La FINUL ha anunciado la apertura de una investigación y recuerda que es el segundo "incidente fatal en las últimas 24 horas", con tres víctimas mortales. "Reiteramos que nadie debería morir jamás al servicio de la causa de la paz", ha resaltado antes de trasladar sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de los "valientes 'cascos azules' que han dado sus vidas al servicio de la paz".
"El coste humano de este conflicto es demasiado alto. La violencia, como hemos dicho anteriormente, debe terminar", ha remachado la FINUL en su comunicado.
Un tercer militar indonesio identificado como Fahrizal Rambe murió este domingo a causa de la explosión de un proyectil que también ha herido gravemente a otro integrante de las fuerzas de paz en Taibe, en el distrito de Marjayún, gobernación de Nabatiye, en el sur de Líbano.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado que investigan las circunstancias para "determinar si fueron consecuencia de la actividad de Hizbulá o de la de las FDI", mientras han informado de la muerte de cuatro de sus soldados en Líbano.
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