Hiru kasko urdin hil dira Libanon, Iranen aurkako gerrak 32 egun bete dituenean
Nazio Batuen Erakundeko Libanoko Bitarteko Indarreko (FINUL) bi militar indonesiar hil dira astelehen honetan Marjaayounen, Libano hegoaldean, jaurtigai batek haien autoaren kontra jota. Igandean beste kasko urdin indonesiar bat hil zen, egile ezezaguneko beste eraso batean, FINULen arabera.
Indonesiako hiru kasko urdin hil dira Libanon 24 orduan izan diren bi erasotan. Bosgarren astean sartua da Iranen kontrako gerra, eta AEBren arabera, guztira, 4-6 aste iraungo du; horrek esan nahiko luke apirilaren erdialde partean amaitu beharko luketela.
"FINULeko bi kasko urdin hil dira gaur Libano hegoaldean, jatorri ezezaguneko leherketa batek zihoazen ibilgailua eztandarazita", adierazi du NBEren misioak ohar batean. Beste bi militar zauritu dira, horietako bat, larri.
NBEren bozeramaile batek adierazi zuenez, "zaurituetako batzuk ebakuatu ahal izan ditugu, baina beste batzuengana ezin izan gara iritsi, segurtasun-bermerik ez dagoelako". Erreskate taldeak bertaratu ziren, Libanoko eta Israelgo agintariekin koordinatuta.
FINULek ikerketa abiatu duela iragarri du, eta gogorarazi du "24 orduan izandako bigarrena" izan dela, eta, guztira, hiru hildako utzi dituela. Adierazi du, gainera, "inork ez lukeela hil beharko bakearen aldeko zerbitzuetan diharduen inor", eta "bakearen alde euren bizia eman duten kasko urdin ausarten" familia, lagun eta kideei doluminak igorri dizkie.
Israelgo Armadak ziurtatu duenez, ikerketa zabaldu du gertakariak "Hezbollahren ala Israelgo Armadaren ekintzen ondorio izan ote diren argitzeko", eta adierazi du eta Libanon lau soldadu israeldar hil direla.
