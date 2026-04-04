TURISMO "HISTÓRICO"
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El negocio de la venta de trozos del muro de Berlín

Berlingo harresiaren hormigoi zatia oroigarria
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Berlingo harresi zatien salmenta negozio handia bilakatu da
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EITB

Última actualización

Berlín es, sin duda, una de las ciudades europeas más visitadas esta Semana Santa y los pedazos que aún quedan de su antiguo muro se han convertido en un auténtico negocio. Trozos de todas las medidas se venden a precio de coleccionista. Pero ojo, porque no todos los fragmentos son auténticos.

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