Los ataques de Israel a Líbano han matado ya a más de 1400 personas

El Gobierno de Líbano estima que más de 1400 personas han muerto y casi 4300 han resultado heridas a consecuencia de los ataques efectuados por Israel desde el comienzo de la guerra de Irán el pasado 28 de febrero, y que han continuado a lo largo de todo este sábado.



El último balance del Ministerio de Salud libanés cifra los fallecidos en 1422 y los heridos en 4294. De ellos, 126 niños han muerto y otros 441 han resultado heridos en los ataques israelíes.



A lo largo de este sábado, el Ejército de Israel ha confirmado ataques en el sur de Líbano y en la capital, Beirut, contra estructuras de las milicias chiíes de Hezbolá y de la Yihad Islámica Palestina, "utilizadas por los altos mandos de la organización para mantener contacto con Hezbolá y coordinar operaciones terroristas contra el Estado de Israel".



La agencia oficial libanesa NNA ha confirmado por su parte que el Ejército israelí ha proseguido con su operación para invadir el sur de Líbano al bombardear los puentes que atraviesan la delimitación geográfica por excelencia de la región, el río Litani. La última estructura destruida ha sido el puente que une las localidades de Sahmar con Mashghara, que ha quedado completamente reducido a escombros.



