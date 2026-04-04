Ekialde Hurbila
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Israelek Libanon egindako erasoek 1.400 lagun hil dituzte dagoeneko

Gaur, larunbata, Israelgo Armadak baieztatu du Libano hegoaldean eta Beiruten hainbat eraso burutu dituela Hezbollahren milizien eta Palestinako Jihad Islamiarraren egituren aurka.

erasoak
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Libanoko Gobernuaren arabera, 1.400 pertsona baino gehiago hil eta ia 4.300 zauritu ditu Israelek otsailaren 28az geroztik, herrialde horretan. Erasoek ez dute harrezkero etenik izan, eta gaur ere erasoaldi handia egin du Israelek.

Hain zuzen ere, Israelgo Armadak baieztatu du Libano hegoaldean eta Beiruten hainbat eraso burutu dituela Hezbollahren milizien eta Palestinako Jihad Islamiarraren egituren aurka.

Libanoko NNA albiste agentziak, bestalde, jakinarazi du Israelgo Armadak Libano hegoaldea suntsitzen jarraitzen duela. Iragarri zutena betez, Litani ibaia zeharkatzen duten zubiak eraisten ari dira, pasabide guztiak hondakin bihurtuz.

Zehazki, Libanoko Osasun Ministerioaren azken balantzearen arabera, 1.422 lagun hil, eta 4.294 zauritu dituzte gerra piztu zenetik. Hildakoen artean, 126 haur daude. Gainera, 441 ume zauritu ditu Israelek.

Munduko albisteak Libano Ekialde Hurbila

Zure interesekoa izan daiteke

Berlingo harresiaren hormigoi zatia oroigarria
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Berlingo harresi zatien salmenta negozio bihurtu da

Aste Santuan, Berlin da Europa osoan bisitari gehien jasotzen dituen hiriburuetako bat, eta hainbat hamarkadatan hiria bitan banatu zuen harresiaren zatien salmenta negozio bihurtu da. Neurri guztietako zatiak saltzen dira, baina kontuz, guztiak ez baitira benetakoak. Harresi zatiak erostearekin batera, duela 40 urte Berlin banatzen zuen Checkpoint Charlie bisitatu eta argazkiak ateratzea ere modan jarri da. Kapitalismoaren sinbolorik handiena du gaur egun ondoan.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X