Cuatro aeropuertos italianos limitan el repostaje de aviones por falta de combustible
Los aeropuertos italianos de Milán Linate, Venecia Marco Polo, Bolonia y Treviso, en el norte del país, aplicarán hasta el 9 de abril restricciones en el suministro de combustible para vuelos comerciales debido a la "disponibilidad limitada" por parte de la operadora Air BP Italia.
La contingencia afecta específicamente al suministro de Jet A1, un combustible tipo queroseno empleado en la aviación civil y en aeronaves que operan en aeropuertos comerciales y bases aéreas.
La situación se ha dado a conocer tras la emisión de varios avisos oficiales a navegantes (NOTAM), en los que se advierte a las aerolíneas de que el repostaje para los operadores vinculados contractualmente a Air BP Italia está sujeto a limitaciones.
Para garantizar la operatividad de los servicios esenciales, se ha establecido un orden de prioridad en el suministro que otorga preferencia a los vuelos ambulancia, los vuelos de Estado y las rutas de larga distancia con una duración superior a tres horas.
Para el resto de operadores comerciales, los aeropuertos de Venecia, Treviso y Bolonia han fijado un límite máximo de 2.000 litros de combustible por aeronave.
En el caso del aeropuerto Marco Polo de Venecia, el aviso técnico insta a los pilotos a "calcular suficiente cantidad de combustible desde el aeropuerto anterior para los siguientes tramos de vuelo".
Por el momento, Air BP Italia, filial del gigante energético británico BP, no ha detallado las causas exactas que han provocado estas limitaciones en la cadena de suministro en el norte del país, aunque fuentes del sector consultadas por medios locales apuntan a problemas logísticos puntuales.
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