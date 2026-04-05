El presidente estadounidense, Donald Trump, ha concretado este domingo que el plazo dado a Irán para que llegue a un acuerdo y reabra el estrecho de Ormuz finaliza a las 20:00 horas del martes en horario de la costa Este estadounidense, las 03:30 horas del miércoles en Irán y las 02:00 horas en Euskal Herria. Es la cuarta fecha dada por el mandatario estadounidense desde el 21 de enero.



"Martes, 20:00 horas. ¡Hora Este!", ha publicado Trump en un escueto mensaje en su cuenta en la red social Truth Social después de todos los exabruptos lanzados durante la jornada y las amenazas de bombardeos contra centrales eléctricas y puentes cuando se agote el plazo.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo a la cadena Fox News que cree que podría llegar a un acuerdo con Irán este lunes.

"Creo que hay muchas posibilidades de que mañana se llegue a un acuerdo. Ahora mismo están negociando", ha señalado Trump a Trey Yingst, corresponsal extranjero jefe de Fox News.

En caso de no llegar a un acuerdo, ha dicho estar "pensando en volarlo todo por los aires y apoderarse del petróleo".

Poco antes, el mandatario ha amenazado de nuevo a Irán con desatar "el infierno" si no reabren el estrecho antes de este martes.

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!!", ha escrito Trump en un su red social Truth Social.

"Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS! Alabado sea Alá", ha indicado Trump.