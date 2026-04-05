Trumpek mehatxu larriak egin ditu Iranen kontra, baina astelehenerako akordioa lortzea ere "posible" dela esan du

"Uste dut aukera asko daudela akordio batera iristeko. Oraintxe ari dira negoziatzen", adierazi du, eta akordiorik lortu ezean, "dena lehertu eta petrolioaz jabetzea" pentsatzen ari dela esan du. Ormuz irekitzeko ultimatuma asteartera atzeratu du.

WASHINGTON (United States), 20/03/2026.- US President Donald J. Trump responds to a question from the news media as he walks to board Marine One on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 20 March 2026. EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL
Agentziak | EITB

Donald Trump AEBko presidenteak igande gauean Truth Social sare sozialean zehaztu duenez, Iranekin akordioa lortzeko eta Ormuzko itsasartea berriz irekitzeko ezarri duen epea AEBetako ekialdeko kostaldean astearteko 20:00ak direnean amaituko da (asteazkeneko 03:30ean Iranen eta 02:00etan Euskal Herrian). 

Irainak eta mehatxu larriak jaurti ditu egun osoan zehar, baina, hala ere, Fox News telebista kateari adierazi dionez, "posible" ikusten du astelehen honetan Iranekin akordioa lortzea.

"Uste dut horretarako aukera asko daudela. Une honetan bertan, negoziatzen ari dira", esan dio Trey Yingst berriemaleari.

Akordiorik ezean, dena leharraraziko duela eta petrolio guztiaz jabetuko dela mehatxu egin du.

Lehenago, presidente estatubatuarrak mehatxu gehiago egin dizkio Irani, esanez infernua piztuko duela, Ormuzko itsasartea astearterako irekitzen ez badu.

"Zentral elektrikoen eguna eta zubien eguna izango da asteartekoa Iranen, dena egun berean. Ez da horrelakorik beste inon ikusiko", idatzi du Trumpek Truth Social sare sozialean.

"Ireki ezazue itsasarte madarikatua, zoro horiek, bestela infernua biziko duzue. Ikusiko duzue!", esan die.

