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EE. UU., Irán y varios mediadores podrían estar debatiendo un posible alto el fuego de 45 días

Irán, por su parte, ha afirmado que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátums del presidente Donald Trump, un anuncio que se produce en medio de las especulaciones acerca de conversaciones para cerrar un posible alto el fuego
TEHERÁN (IRÁN), 02/03/2026.- Un hombre camina este lunes entre las ruinas de un edificio bombardeado en la noche del 26 de marzo en un ataque israelí-estadounidense en plaza Nilufar en el este de Teherán (Irán). Los bombardeos contra Irán ya han entrado en su tercer día: la Media Luna Roja elevó este lunes el número de muertos en Irán hasta los 555. Pero una de las claves de la jornada es que las operaciones del Ejército israelí ya se han extendido al Líbano. EFE/ Jaime León
Imagen de un ataque en Teherán (Irán). Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: EE. AEB, Iran eta hainbat bitartekari 45 eguneko balizko su-eten bat eztabaidatzen egon daitezke
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Agencias | EITB

Última actualización

Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, según informa este lunes Axios.

El medio, que cita cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales con conocimiento de las conversaciones, señala que las negociaciones se están llevando a cabo a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos, así como mediante mensajes de texto intercambiados entre el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Según han explicado, los mediadores están discutiendo con las partes los términos de un acuerdo en dos fases. La primera fase consistiría en un posible alto el fuego de 45 días durante el cual se negociaría el fin definitivo de la guerra.

El alto el fuego podría extenderse si se necesitara más tiempo para las conversaciones, ha indicado una de las fuentes. La segunda fase consistiría en un acuerdo para poner fin a la guerra.

Las fuentes han señalado que los mediadores consideran que la reapertura total del Estrecho de Ormuz y una solución para el uranio altamente enriquecido de Irán — ya sea mediante su extracción del país o su dilución — son condiciones indispensables para alcanzar el acuerdo.

Indican que las posibilidades de alcanzar un acuerdo parcial de alto el fuego en las próximas 48 horas son escasas, pero este último esfuerzo diplomático es la única oportunidad para evitar una escalada de la guerra que incluiría ataques masivos contra la infraestructura civil iraní y represalias contra las instalaciones de energía y agua en los estados del Golfo, agrega Axios.

Irán afirma que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátums de Trump

Irán, por su parte, ha afirmado este lunes que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátums del presidente estadounidense, Donald Trump, un anuncio que se produce en medio de las especulaciones acerca de conversaciones para cerrar un posible alto el fuego en el conflicto durante 45 días.

“La negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes o amenazas de cometer crímenes de guerra”, ha dicho en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

Irán Estados Unidos Internacional Oriente Próximo

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