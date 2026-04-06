AEB, Iran eta hainbat bitartekari 45 eguneko balizko su-eten bat negoziatzen egon litezke
Bestalde, Irango Atzerri ministroaren bozeramaileak esan du ez dituela Trumpen ultimatumak onartuko, "negoziazioa ez delako ultimatumekin, hilketekin edo gerra krimenak burutzeko mehatxuekin bateragarria".
AEB, Iran eta bitartekari talde bat 45 eguneko balizko su-eten baten nondik norakoak eztabaidatzen ari omen dira, AEBk eta Israelek Iranen aurka hasitako gerra behin betiko amaitzeko, Axiosek gaur, astelehenarekin, jakitera eman duenez.
Elkarrizketa horien berri ei duten AEBko eta Israelgo lau iturri aipatzen ditu hedabide horrek, eta gaineratzen du negoziazioak Pakistango, Egiptoko eta Turkiako bitartekarien bidez egiten ari direla, baita Donald Trumpen bidali Steve Witkoffek eta Irango Atzerri ministro Abbas Araghchik elkartrukatutako mezuen bidez ere.
Azaldu dutenez, su-etenak bi fase izango lituzke, negoziazioetan adostutakoa betez gero. Lehenengo fasean, 45 eguneko balizko su-eten bat sartuko litzateke indarrean, eta tarte horretan gerraren behin betiko amaiera negoziatuko litzateke.
Su-eten hori luzatzeko aukeraz ere hitz egin dute, baldin eta elkarrizketak luzatzen badira, iturrietako batek zehaztu duenez.
Horretarako, baina, ezinbesteko bi baldintza bete beharko lirateke: Ormuzeko itsasartea irekitzea eta Irango uranioaren aferari irtenbide bat ematea.
Bestalde, nolabait baztertu dute datozen 48 orduetan aldi baterako su-etena lortzeko aukera, aipatutako azken ahalegin diplomatiko horri indarra emanez, "gerra are gehiago gordintzea" saihesteko bidea izan daitekeela uste baitute, erantsi du Axiosek.
Ultimatum bidezko negoziazioei uko egin die Iranek
AEBko presidente Donald Trumpen ultimatumei buruz mintzatu da gaur Irango Atzerri ministroaren bozeramailea, eta azpimarratu du ez dela negoziazio horietan sartuko.
"Negoziazioa ez da ultimatumekin, hilketekin edo gerra krimenak burutzeko mehatxuekin bateragarria", esan du prentsaurreko batean Ismail Bagaeiren bozeramaileak.
17 eta 45 urte arteko gizon alemaniarrek baimena beharko dute hiru hilabete baino gehiagoz herrialdetik irteteko
Urtarrilaren 1ean indarrean sartu zen soldadutza lege berriaren arabera, herrialdetik kanpora hiru hilabetetik gorako egonaldiak egiteko Armadaren baimena beharko dute.
Trumpek asteartera arte luzatu dio Irani Ormuzeko itsasartea irekitzeko ultimatuma
AEBko ekialdeko 20:00ak arte luzatu du epea. Asteazken goizaldea izango da Teheranen. Bien bitartean, Iranen hildakoak ugaritzen ari dira etengabe estatubatuarren eta israeldarren erasoen ondorioz.
Trumpek mehatxu larriak egin ditu Iranen kontra, baina astelehenerako akordioa lortzea ere "posible" dela esan du
"Uste dut aukera asko daudela akordio batera iristeko. Oraintxe ari dira negoziatzen", adierazi du, eta akordiorik lortu ezean, "dena lehertu eta petrolioaz jabetzea" pentsatzen ari dela esan du. Ormuz irekitzeko ultimatuma asteartera atzeratu du.
Trumpek ziurtatu du "larriki zaurituta" dagoela Iranek eraitsitako ehiza hegazkineko pilotua
Hasiera batean, AEBko presidenteak esan du onik erreskatatu dutela. Teheranek, ordea, adierazi du AEBko aireontziak suntsitu dituztela eta operazioak "porrot" egin duela.
