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Miles de indígenas llegan a Brasilia para participar en el Campamento Tierra Libre 2026

FOTODELDÍA AME855. BRASILIA (BRASIL), 07/04/2026.- Indígenas participan en la manifestación 'El Congreso, enemigo del pueblo: Nuestro futuro no está en venta' del Campamento Tierra Libre este martes, en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia (Brasil). EFE/Andre Borges
18:00 - 20:00
Indígenas brasileños. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Milaka indigena iritsi dira Brasiliara Lur Libreen 2026ko Kanpamentuan parte hartzeko

Última actualización

Los indígenas brasileños han realizado una marcha hasta el Congreso Nacional para reivindicar sus derechos, en el contexto de su acampada anual en Brasilia, conocida como Acampamento Tierra Libre.

Brasil Internacional

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