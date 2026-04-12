Hungría vota ya en unas elecciones clave para el futuro del país y de la UE

El Ejecutivo de Noboa defiende que la decisión está basada "en criterios de seguridad nacional" y que "busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera". Petro tilda la medida de "monstruosidad" y pide "respeto" a los "más de 200 000 colombianos asesinados por el narcotráfico".