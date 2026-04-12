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Hungría vota ya en unas elecciones clave para el futuro del país y de la UE

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hungaria botoa ematen ari da herrialdearen eta EBren etorkizunerako funtsezkoak diren hauteskundeetan
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EITB

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El actual primer ministro, Viktor Órban, ya ha acudido a depositar su voto, al igual que el candidato favorito a la victoria, el liberal Peter Magyar.

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