Magyar apunta a una mayoría de dos tercios en el Parlamento de Hungría, con más del 80 % escrutado
Tras el recuento de 81,5 % de las papeletas, la oposición ha logrado 137 de los 199 escaños, frente a 55 del hasta ahora gobernante partido Fidesz, del ultraderechista Viktor Orbán, que ha gobernado el país centroeuropeo desde 2010 con mayoría absoluta.
Con más de dos tercios de los votos escrutados de las elecciones legislativas celebradas en Hungría este domingo, el líder opositor conservador Péter Magyar y su partido, Tisza, superan el umbral de una mayoría de dos tercios en el Parlamento.
Tras el recuento de 81,5 % de las papeletas, la oposición ha logrado 137 de los 199 escaños, frente a 55 del hasta ahora gobernante partido Fidesz, del ultraderechista Viktor Orbán, que ha gobernado el país centroeuropeo desde 2010 con mayoría absoluta.
El tercer partido en la Cámara, Nuestra Patria, de extrema derecha, superaba a las 22:10 hora local (19:55 GMT) por la mínima el umbral del 5 %, que le daba 7 escaños.
En caso de confirmarse esta "súper mayoría" (a partir de 133 escaños), Tisza podría cumplir su promesa electoral de reconstruir el Estado de Derecho en Hungría, que el sistema Orbán había reformado a su gusto, con una nueva Constitución, leyes que limitaban la libertad de prensa y otros derechos fundamentales.
El propio Orbán ha reconocido este domingo su derrota en las elecciones y ha felicitado a Magyar, un antiguo correligionario suyo, por la victoria en las urnas. "Para nosotros el resultado es doloroso, pero ha dejado claro que no nos ha otorgado la responsabilidad de gobernar", ha dicho ante sus seguidores Orbán, que ha felicitado "al partido ganador" y ha agradecido el apoyo de unos 2,5 millones de votantes para su partido.
Aún así, el líder populista, en Gobierno desde 2010 con una mayoría parlamentaria de más de dos tercios, ha prometido servir la patria desde la oposición. "¡No nos rendimos! ¡Nunca, jamás nos daremos por vencidos!", ha exclamado Orbán en su breve discurso ante sus seguidores en Budapest.
Numerosos líderes como la francesa Marine Le Pen, el español Santiago Abascal o el italiano Matteo Salvini, así como el presidente argentino, Javier Milei, o el vicepresidente de EE.UU. JD Vance, han viajado en las últimas horas a Budapest para mostrar su apoyo a Orbán. Con la caída de Orbán, los populistas de derechas del mundo entero pierden un importante referente.
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