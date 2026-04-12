Magyarrek bi hereneko gehiengoa lortu du Hungariako Parlamentuan, botoen % 80 zenbatuta
Botoen % 81,5 zenbatuta, oposizioak 199 eserlekuetatik 137 lortu ditu, eta Viktor Orban ultraeskuindarraren Fidesz alderdiak, berriz, 55. 2010az geroztik, gehiengo osoarekin gobernatu du Europa erdialdeko herrialdea.
Hungarian egindako hauteskunde legegileetako botoen bi heren baino gehiago zenbatuta, Peter Magyar oposizioko buruzagi kontserbadoreak eta Tisza bere alderdiak bi hereneko gehiengoa lortu dute Parlamentuan.
22:10 aldera (19:55 GMT) 7 eserleku lortu ditu hirugarren alderdi bozkatuenak, MHM eskuin muturreko mugimenduak, % 5eko babesa lortuta.
Emaitza hori berretsiz gero (133 ordezkaritik aurrera), Tiszak Hungariako Zuzenbide Estatua berreraikitzeko hauteskundeetan emandako hitza bete lezake, Orbanek sistema bere nahira erreformatu baitzuen, Konstituzio berri batekin, eta prentsa-askatasuna edota beste oinarrizko eskubide batzuk mugatzen zituzten legeekin.
Orbanek berak onartu egin du hauteskundeetako porrota, eta Magyar zoriondu du lortutako garaipenagatik. "Guretzat emaitza mingarria da, baina argi geratu da ez dugula gobernatzeko ardura izango", esan du Orbanek bere jarraitzaileen aurrean. Hauteskundeak irabazi dituen alderdia zoriondu du, eta bere alderdiari 2,5 milioi boto-emaile inguruk emandako babesa eskertu du.
Hala ere, 2010etik agintean izan den buruzagi populistak, oposiziotik jardungo duela ziurtatu du. "Ez dugu amore emango! Inoiz ez dugu amore emango!", esan du Orbanek bere jarraitzaileen aurrean, Budapesten egindako hitzaldi laburrean.
Marine Le Pen frantziarra, Santiago Abascal espainiarra, Matteo Salvini italiarra, Javier Milei Argentinako presidentea edota AEBko presidenteordea, besteak beste, Budapesten izan dira Orbani babesa emateko. Haren porrotaren ondorioz, mundu osoko eskuineko populistek erreferente garrantzitsu bat galdu dute.
