Se confirma el giro a la derecha en Perú: López Aliaga y Fujimori pasan a la segunda vuelta

El candidato ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), empresario y exalcalde de Lima, encabeza el escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú cuando se han contabilizado el 25,11 % de los sufragios, un resultado influenciado por los votos de la capital y otros centros urbanos, que son los primeros en registrarse.



López Aliaga cosecha el 19,44 % de los votos válidos, seguido por la candidata derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), con el 17,24 %; y el centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), que es tercero con un 15,20 %, de acuerdo a la plataforma de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).



Detrás de ellos se sitúan el cómico derechista Carlos Álvarez (País Para Todos) con un 8,99 %, el empresario Ricardo Belmont (Obras), con 8,84 %; el centroizquierdista Alfonso Lopez Chau (Ahora Nación), con 7,04 %; y la centrista Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), con 4,41 %.



Por su parte, el postulante izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) es noveno con solo el 3,61 % de los votos, aunque sondeos a pie de urna le marcan un resultado mucho más favorable, debido a que el candidato tiene gran apoyo en la zona rural del país, pero esos votos todavía no han sido computados.



Las encuestas y sondeos publicados este domingo sitúan a Fujimori como primera, pero varían en el orden del resto aspirantes a los que ubican muy igualados.



Según estas cifras, los candidatos que forman parte de partidos que tienen actualmente representación en el Congreso y que quedarían fuera de la competición por la presidencia serían Podemos Perú, Somos Perú, Alianza Para el Progreso, Avanza País y la formación marxista Perú Libre, cuyo postulante Vladimir Cerrón se encuentra prófugo de la Justicia.



La jornada electoral estuvo protagonizada por los notables retrasos en la llegada del material electoral en diversos centros de votación de Lima. Algunos locales instalaron sus mesas hasta cinco horas tarde e incluso 13 locales con 52.000 electores no pudieron abrir, por lo que en una decisión inédita, las autoridades han permitido que se vote este lunes.



Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.