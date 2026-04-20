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Garamendi alerta de que la CAV capta "menos inversión" que el resto del Estado español

El presidente de la patronal española también ha indicado que "Euskadi es una tierra donde no ayuda mucho" que se hagan el 50 % de todas las huelgas del Estado.

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Antonio Garamendi, hoy, en Bilbao. Foto: Europa Press
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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cree que la Comunidad Autónoma Vasca se debería "hacer mirar" que le lleguen menos inversiones que a otros territorios del Estado español y también ha lamentado que concentre el 50 % de todas las huelgas de España.

En un encuentro organizado por el grupo vasco del Club de Roma en Bilbao, Garamendi  ha apuntado que la CAV "tiene un problema" porque las inversiones que llegan a Euskal Herria son "mucho menores que las que llegan al resto de España". "Y eso es algo que también hay que hacérselo mirar. Las inversiones que llegan al territorio son mucho menores y muchas veces no nos enteramos o son compras que se hacen sobre cosas que ya están hechas, no se hacen inversiones sobre temas que habría que trabajar", ha apuntado.

En su discurso, también ha indicado que Euskadi es una tierra "donde no ayuda mucho" que se hagan el 50 % de todas las huelgas del Estado. A su juicio, eso evidencia que el diálogo social, como ocurre a nivel estatal, es clave para "gestionar la paz social" y es la "mejor infraestructura que tiene un país".

 

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