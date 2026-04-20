Garamendik ohartarazi du EAEk "arazoa" duela inbertsioekin: "Beste erkidegoetan baino gutxiago inbertitzen da"

Espainiako patronalaren presidenteak adierazi duenez, Estatuan egiten diren "greba guztien erdia" inguru EAEn egiteak "ez du asko laguntzen" inbertsioak erakartzeko orduan.

Antonio Garamendi, gaur, Bilbon. Argazkia: Europa Press
EITB

Antonio Garamendi CEOE Espainiako patronaleko presidenteak ohartarazi du Euskal Autonomia Erkidegoak "arazo bat” duela inbertsioekin. Haren hitzetan, Estatu espainiarreko "beste lurralde batzuetan baino gutxiago inbertitzen" da Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban, eta horren atzean dagoen arrazoiaren inguruan "gogoeta" egitea eskatu du. 

Club de Roma taldeak Bilbon deitutako ekitaldian hartu du parte Garamendik, gaur goizean. "Euskadira iristen diren inbertsioak, beste erkidegoetara iristen direnekin alderatuta, askoz txikiagoak dira (...) Eta ez dira inbertsioak egiten landu beharko genituzkeen sektoreetan", azaldu du. 

Bere hitzaldian, CEOEko buruak azpimarra berezia jarri du greba deialdietan. Esan duenez, Estatuan egiten diren greba guztien % 50 inguru EAEn egiten dira, eta "horrek ez du asko laguntzen". Uste du "elkarrizketa soziala" beharrezkoa dela, lan-gatazkak kudeatzeko. "Trena egokiena hori da", esan du.

Zure interesekoa izan daiteke

Paris (FRA), 17/04/2026.- (L-R) Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Britain's Prime Minister Keir Starmer, France's President Emmanuel Macron and German Chancellor Friedrich Merz give a joint statement after an international summit to restore freedom of navigation in the Strait of Hormuz, at the Elysee Palace, in Paris, France, 17 April 2026. (Francia, Reino Unido) EFE/EPA/MICHEL EULER / POOL MAXPPP OUT
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EBk dio Ormuzen irekiera albiste ona dela baina azpimarratu du joan-etorriek doakoak izan behar dutela

"Bertatik igarotzearren bidesaria ordainarazteak aurrekari arriskutsua ezarriko luke", adierazi du Kaja Kallas Europar Batasuneko Kanpo Arazoetarako goi ordezkariak. Bestalde, krisiaren harira eta Frantziak eta Erresuma Batuak deituta, Parisen bildu dira 50 herrialde eta nazioarteko erakunde. Iragarri dutenez, Persiar golkotik igarotzen diren ontziei "laguntza eta babesa" emango dien itsas misio "neutrala" abiatuko dute. 

Gehiago ikusi
