Garamendik ohartarazi du EAEk "arazoa" duela inbertsioekin: "Beste erkidegoetan baino gutxiago inbertitzen da"
Espainiako patronalaren presidenteak adierazi duenez, Estatuan egiten diren "greba guztien erdia" inguru EAEn egiteak "ez du asko laguntzen" inbertsioak erakartzeko orduan.
Antonio Garamendi CEOE Espainiako patronaleko presidenteak ohartarazi du Euskal Autonomia Erkidegoak "arazo bat” duela inbertsioekin. Haren hitzetan, Estatu espainiarreko "beste lurralde batzuetan baino gutxiago inbertitzen" da Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban, eta horren atzean dagoen arrazoiaren inguruan "gogoeta" egitea eskatu du.
Club de Roma taldeak Bilbon deitutako ekitaldian hartu du parte Garamendik, gaur goizean. "Euskadira iristen diren inbertsioak, beste erkidegoetara iristen direnekin alderatuta, askoz txikiagoak dira (...) Eta ez dira inbertsioak egiten landu beharko genituzkeen sektoreetan", azaldu du.
Bere hitzaldian, CEOEko buruak azpimarra berezia jarri du greba deialdietan. Esan duenez, Estatuan egiten diren greba guztien % 50 inguru EAEn egiten dira, eta "horrek ez du asko laguntzen". Uste du "elkarrizketa soziala" beharrezkoa dela, lan-gatazkak kudeatzeko. "Trena egokiena hori da", esan du.
