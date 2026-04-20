Kallas aboga por medidas comerciales contra Israel ante la falta de mayoría para suspender el Acuerdo de Asociación
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, ha admitido este lunes que algunos países de la UE han puesto sobre la mesa la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel con vistas a una reunión de ministros de Exteriores este martes, pero ha opinado que de momento sería preferible presionar con otras medidas que no exigen unanimidad para su aprobación.
Las declaraciones de Kallas tienen lugar después de que el viernes España, Irlanda y Eslovenia le pidieran un debate formal sobre el Acuerdo de Asociación con Israel en el que se mantengan "todas las acciones sobre la mesa", lo que incluiría su suspensión, a la luz de las medidas y las actuaciones que ha venido llevando a cabo el Gobierno de Benjamín Netanyahu.
El domingo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que España lo considera justificado por "las violaciones de derechos humanos" del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu.
La Comisión Europea propuso el pasado septiembre la suspensión de determinadas preferencias comerciales del Acuerdo de Asociación con Israel, una decisión que solo exige mayoría cualificada y que no implica una ruptura total del pacto.
Además, planteó sancionar a dos de sus ministros, los extremistas Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, y a colonos violentos, por la situación en Gaza y Cisjordania, pero ello también exigiría ser aprobado por unanimidad.
Bruselas ha acogido este lunes una nueva reunión de la Alianza Global para implementar la solución de dos Estados entre Israel y Palestina, impulsada por la UE y los países árabes en septiembre de 2024, en los márgenes una Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de impulsar y avanzar en la creación de un Estado palestino.
También han asistido el primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, y el representante especial de la UE para el proceso de paz en Oriente Medio, Christophe Bigot.
Además, Kallas ha copresidido este mismo lunes el Comité de Enlace Ad Hoc para Palestina, que coordina la entrega de ayuda internacional a los palestinos y a la Autoridad Palestina, junto con el ministro de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide.
Los representantes políticos se han reunido más de seis meses después del inicio del alto el fuego en la Franja de Gaza, que entró en vigor el pasado 10 de octubre, pero que en la práctica no ha significado que cesen los ataques de Israel sobre la población palestina ni que dejen de escasear alimentos y otros productos de primera necesidad, como medicamentos.
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