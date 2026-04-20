Elkartze akordioa bertan behera uzteko gehiengo faltaren aurrean, Kallas Israelen aurkako neurri komertzialen alde agertu da

Kanpo Politika eta Segurtasunerako Europar Batasuneko goi-ordezkaria, Kaja Kallas. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Europar Batasuneko Atzerri Politika eta Segurtasunerako goi-ordezkari Kaja Kallasek astelehen honetan onartu duenez, EBko zenbait herrialdek mahai gainean jarri dute Israelekin adostutako elkartze akordioa bertan behera uzteko aukera. Gaia astearte honetan Atzerri ministroek egingo duten bileran eztabaidatzea aurreikusten da.

Izan ere, joan den ostiralean, Espainiak, Irlandak eta Esloveniak Israelekin duten elkartze akordioari buruzko eztabaida formala eskatu zuten. Eskaera horrekin "ekintza guztiak mahai gainean" jarriko lituzkete, Benjamin Netanyahuren Gobernuak hartutako neurriei eta egindako jarduerei erantzunez.

Irailean, Europako Batzordeak proposatu zuen Israelekin duten elkartze akordioaren merkataritza-puntu jakin batzuk bertan behera uztea. Erabaki horrek gehiengo kualifikatua baino ez du eskatzen, eta ez dakar ituna erabat haustea.

Gainera, Netanyahuren bi ministro, Bezalel Smotrich eta Itamar Ben-Gvir, eta hainbat kolono bortitz zigortzea proposatu zuen, baina horrek ere aho batez onartzea eskatuko luke.

Bruselak Aliantza Globalaren beste bilera bat hartu du astelehen honetan, Israelen eta Palestinaren arteko bi estaturen arteko irtenbidea ezartzeko. Aliantza hori EBk eta herrialde arabiarrek bultzatu zuten 2024ko irailean, Nazio Batuen Batzar Nagusi batean, estatu palestinar baten sorrera bultzatzeko eta horretan aurrera egiteko helburuarekin.

Mohamed Mustafa Palestinako lehen ministroa eta Christophe Bigot EBko Ekialde Ertaineko bake prozesurako ordezkari berezia ere bertan izan dira.

Gainera, Kallas Palestinarako Ad Hoc Lotura Batzordeko buru izan da astelehen honetan Espen Barth Eide Norvegiako Atzerri ministroarekin batera. Batzorde horrek palestinarrei eta Palestinako Agintaritzari nazioarteko laguntza ematea koordinatzen du.

Gazako Zerrendan urriaren 10ean indarrean sartu zen su-etena hasi zenetik sei hilabete baino gehiago igaro direnean bildu dira ordezkari politikoak, baina, praktikan, horrek ez du esan nahi Israelek palestinarrei egindako erasoak bertan behera utzi dituenik, ezta elikagaiak eta premia handiko beste produktu batzuk, hala nola sendagaiak, faltan egoteari utzi diotenik ere.

EBk dio Ormuzen irekiera albiste ona dela baina azpimarratu du joan-etorriek doakoak izan behar dutela

"Bertatik igarotzearren bidesaria ordainarazteak aurrekari arriskutsua ezarriko luke", adierazi du Kaja Kallas Europar Batasuneko Kanpo Arazoetarako goi ordezkariak. Bestalde, krisiaren harira eta Frantziak eta Erresuma Batuak deituta, Parisen bildu dira 50 herrialde eta nazioarteko erakunde. Iragarri dutenez, Persiar golkotik igarotzen diren ontziei "laguntza eta babesa" emango dien itsas misio "neutrala" abiatuko dute. 

