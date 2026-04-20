Elkartze akordioa bertan behera uzteko gehiengo faltaren aurrean, Kallas Israelen aurkako neurri komertzialen alde agertu da
Joan den irailean, Europako Batzordeak akordioaren merkataritza-puntu jakin batzuk etetea proposatu zuen. Erabaki horrek gehiengo kualifikatua baino ez du eskatzen, eta ez dakar ituna erabat haustea.
Europar Batasuneko Atzerri Politika eta Segurtasunerako goi-ordezkari Kaja Kallasek astelehen honetan onartu duenez, EBko zenbait herrialdek mahai gainean jarri dute Israelekin adostutako elkartze akordioa bertan behera uzteko aukera. Gaia astearte honetan Atzerri ministroek egingo duten bileran eztabaidatzea aurreikusten da.
Izan ere, joan den ostiralean, Espainiak, Irlandak eta Esloveniak Israelekin duten elkartze akordioari buruzko eztabaida formala eskatu zuten. Eskaera horrekin "ekintza guztiak mahai gainean" jarriko lituzkete, Benjamin Netanyahuren Gobernuak hartutako neurriei eta egindako jarduerei erantzunez.
Gainera, Netanyahuren bi ministro, Bezalel Smotrich eta Itamar Ben-Gvir, eta hainbat kolono bortitz zigortzea proposatu zuen, baina horrek ere aho batez onartzea eskatuko luke.
Bruselak Aliantza Globalaren beste bilera bat hartu du astelehen honetan, Israelen eta Palestinaren arteko bi estaturen arteko irtenbidea ezartzeko. Aliantza hori EBk eta herrialde arabiarrek bultzatu zuten 2024ko irailean, Nazio Batuen Batzar Nagusi batean, estatu palestinar baten sorrera bultzatzeko eta horretan aurrera egiteko helburuarekin.
Mohamed Mustafa Palestinako lehen ministroa eta Christophe Bigot EBko Ekialde Ertaineko bake prozesurako ordezkari berezia ere bertan izan dira.
Gainera, Kallas Palestinarako Ad Hoc Lotura Batzordeko buru izan da astelehen honetan Espen Barth Eide Norvegiako Atzerri ministroarekin batera. Batzorde horrek palestinarrei eta Palestinako Agintaritzari nazioarteko laguntza ematea koordinatzen du.
Gazako Zerrendan urriaren 10ean indarrean sartu zen su-etena hasi zenetik sei hilabete baino gehiago igaro direnean bildu dira ordezkari politikoak, baina, praktikan, horrek ez du esan nahi Israelek palestinarrei egindako erasoak bertan behera utzi dituenik, ezta elikagaiak eta premia handiko beste produktu batzuk, hala nola sendagaiak, faltan egoteari utzi diotenik ere.
Garamendik ohartarazi du EAEk "arazoa" duela inbertsioekin: "Beste erkidegoetan baino gutxiago inbertitzen da"
Espainiako patronalaren presidenteak adierazi duenez, Estatuan egiten diren "greba guztien erdia" inguru EAEn egiteak "ez du asko laguntzen" inbertsioak erakartzeko orduan.
Iranek su-etena urratzea leporatu dio AEBri, eraso egin baitio ontzi bati Ormuzen
Teheranek salatu du "itsas pirateria" ekintza bat izan dela, eta droneekin erantzun duela. Tentsioa eta mesfidantza areagotzen ari dira, bake akordiorako elkarrizketen atarian.
Rumen Radev nagusitu da Bulgariako hauteskundeetan, lehen emaitzen arabera
Antza, Radevek gobernu egonkor bat osatzeko aukera izango luke, ezegonkortasun politikoak baldintzatutako urteei amaiera emanez. Bulgaria aurrerakoiak botoen % 38 eta 40 artean lortu ditu, lehen datuen arabera, gainerako alderdiekin alderatuta babes zabala bereganatuta.
AEBk Irango ontzi bat beraganatu dutela iragarri du Trumpek, Iranek ez dela Islamabadeko negoziazioetara joango baieztatu ondoren
AEBko presidenteak talde negoziatzaile bat bidali du Pakistanera, bilera egin asmoz baina Iranek esan du ez duela ordezkaririk bidaliko AEBk Ormuzi ezarritako blokeoak jarraitzen badu. Iran "suntsitxeko" mehatxua egin du Trumpek.
Urtebete eta hamalau urte bitarteko zortzi haur hil dira Louisianan izandako tiroketa batean
Poliziaren arabera, "etxeko liskar bat" izan da gertakaria. Hasiera betan, tiroketaren ustezko egileak ihes egin du, baina poliziek harrapatu eta hil egin dute geroago.
Iranek murrizketak ezarri ditu berriro Ormuzko itsasartean
AEBk Irango portuei ezarritako blokeoa altxatu ezean, itsasartea berriro zarratuko zuela ohartarazi zuen Teheranek, eta ohartarazpena bete egin du gaur. Donal Trump AEBko presidenteak ere ez du tentsioa baretu, eta jakinarazi du asteazkenerako Iranekin akordioa lortzen ez badu "bonbak berriro jaurtitzen" hasiko dela.
Iranek iragarri du Ormuzko itsasartea "erabat zabalik" egongo dela su etena indarrean dagoen bitartean
Israelen eta Libanoren arteko menia indarrean sartu berritan egin du iragarpena Irango Atzerri ministroak. Adierazi duenez, Irango Portu eta Itsas Erakundeak "jakinarazitako eta koordinatutako" bidea jarraitu beharko dute ontziek.
EBk dio Ormuzen irekiera albiste ona dela baina azpimarratu du joan-etorriek doakoak izan behar dutela
"Bertatik igarotzearren bidesaria ordainarazteak aurrekari arriskutsua ezarriko luke", adierazi du Kaja Kallas Europar Batasuneko Kanpo Arazoetarako goi ordezkariak. Bestalde, krisiaren harira eta Frantziak eta Erresuma Batuak deituta, Parisen bildu dira 50 herrialde eta nazioarteko erakunde. Iragarri dutenez, Persiar golkotik igarotzen diren ontziei "laguntza eta babesa" emango dien itsas misio "neutrala" abiatuko dute.
Israel su etena urratzen ari dela dioten mezuei entzungor, etxera itzultzen hasi dira milaka libanoar
Libanoren eta Israelen arteko menia gauerdian sartu da indarrean. Lehen orduotan, Libanoko Armadak salatu du Israelgoak su etena urratu duela, eta Hezbollahk ohartarazi du "hatza kakoan" dutela bere matxinoek. Ohartarazpenei entzungor, etxera bueltatzeari ekin diote milaka libanoar, eta ilarak sortu dira hegoaldeko hainbat autobidetan.