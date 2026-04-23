Líbano se niega a llegar a un acuerdo con Israel si no retira por completo las tropas del sur del país
El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, se ha negado este jueves a llegar a un acuerdo con Israel que incluye un despliegue de tropas en el sur del país para una "zona de seguridad", tal y como demandan las autoridades israelíes, por lo que ha insistido en la importancia de que se produzca la "retirada completa" de los militares.
Durante una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post a pocas horas de que se produzca la segunda ronda de conversaciones entre representantes israelíes y libaneses en Washington, Salam ha instado a Estados Unidos a "presionar a Israel para que modere sus demandas" sobre el asunto de la zona de amortiguación.
El primer ministro ha insistido en que Líbano "no puede aceptar algo así" y ha expresado que el país "no puede vivir con una zona de amortiguación" en el sur. "Son tropas colocadas en zonas donde los propios libaneses han tenido que desplazarse y adonde no pueden volver, que han sido destruidas y que no se pueden reconstruir", ha lamentado.
Además, ha subrayado que el papel de Washington en el proceso de negociación es "clave" al considerar que es el Gobierno estadounidense el que verdaderamente "puede mediar entre las partes" y "hacer entrar en razón a Israel".
Salam ha instado también a lograr una prórroga de la ya de por sí frágil tregua, pero ha admitido que existe cierto grado de incertidumbre en relación con las conversaciones de este jueves.
Sobre el desarme de Hezbolá, ha afirmado que "la única manera de lograrlo es reforzar el Ejército libanés". "Un Estado no puede tener dos ejércitos", ha señalado, al tiempo que ha explicado que el desarme es "un proceso, no algo que pueda suceder de la noche a la mañana".
Líbano e Israel, alcanzaron la semana pasada una tregua temporal de diez días que, sin embargo, no ha puesto fin al intercambio de ataques entre el Ejército israelí y Hezbolá. En esta última ofensiva de Israel contra el país vecino iniciada el pasado 2 de marzo, han muerto cerca de 2400 personas y resultado heridas más de 7600.
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