Libanok uko egin dio Israelekin akordio batera iristeari, bere tropak hegoaldetik erabat erretiratzen ez baditu

AEBk negoziazioetan duen "funtsezko" papera nabarmendu du, eta Israelgo ordezkariei "presioa" egiteko eskatu dio Washingtoni.

Libanoko lehen ministro Nawaf Salam. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Libanoko lehen ministroak, Nawaf Salamek, uko egin dio ostegun honetan Israelekin akordio batera iristeari, Israelgo agintariek eskatzen dutelako herrialdearen hegoaldean "segurtasun eremu" baterako tropak hedatzea.

Ameriketako Estatu Batuetako The Washington Post egunkariari eskainitako elkarrizketa batean, Israelgo eta Libanoko ordezkarien arteko elkarrizketen bigarren txanda hasi baino ordu gutxira, Salamek Estatu Batuei eskatu die "Israeli presioa egiteko bere eskaerak leuntzeko".

Lehen ministroak berretsi du Libanok ezin duela "horrelakorik onartu", eta adierazi du herrialdeak ezin duela "indargetze eremu batekin bizi" hegoaldean.

Gainera, negoziazio prozesuan Washingtonen papera "giltzarria" dela azpimarratu du, AEBko Gobernua baita "aldeen artean bitartekari lanak egin ditzakeena" eta "Israel zentzarazi dezakeena".

Salamek su-eten hauskorraren luzapena ere eskatu du, baina onartu du ziurgabetasun maila bat dagoela osteguneko elkarrizketen inguruan.

Hezbolaren armagabetzearen inguruan, "lortzeko modu bakarra Libanoko Armada indartzea" dela adierazi du. "Estatu batek ezin ditu bi ejertzito izan", adierazi du, eta armagabetzea "prozesu bat" dela azaldu du, "ez egun batetik bestera gerta daitekeen zerbait".

Libanok eta Israelek hamar eguneko aldi baterako su-etena adostu zuten joan den astean, baina Israelgo Armadaren eta Hezbolaren arteko eraso-trukea ez da amaitu. Israelek martxoaren 2an hasitako azken erasoaldian 2.400 pertsona inguru hil eta 7.600 baino gehiago zauritu dira.

Publizitatea
X