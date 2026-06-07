Israelgo Armadak ikerketa abiatu du Zisjordanian soldadu batek haurtxo bat tiroz hil ostean
Hain zuzen ere, Sam Fahd Abu Haikal zazpi hilabeteko haurtxoaren hilketa ikertuko dute. Tel Rumeida inguruan, Hebronen, egin zioten eraso, bere gurasoekin autoan zihoala.
Israelgo Armadak ikerketa abiatu du Polizia Militarraren barruan, ostiralean soldadu batek Zisjordaniako Hebron hiritik gertu ibilgailu bati eraso egin eta zazpi hilabeteko haurtxo bat hil ostean.
"Aurretiko egiaztapenetan oinarrituta erabaki dugu Polizia Militarraren Ikerketa Dibisioaren gaineko ikerketa hastea", esan dute komunikatu militar batean. Horren arabera, ikerketaren emaitzak Abokatu Militar Nagusiaren bulegora bidaliko dituzte.
Hain zuzen ere, Sam Fahd Abu Haikal zazpi hilabeteko haurtxoaren hilketa aztertuko dute. Tel Rumeida inguruan, Hebronen, egin zioten eraso, bere gurasoekin autoan zihoala.
Wafa Palestinako albiste agentzia ofizialaren arabera, haurtxoa harrapatu zuen tiroak ama ere zauritu zuen masailezurrean, eta aita esku batean.
Gaineratu duenez, haurtxoaren amona bisitatzera zihoazen hirurak tiroak jaso zituztenean.
Israelgo Armadak komunikatu bat igorri zuen ostiral gauean, esanez soldaduek "ibilgailu bat ikusi zutela haiengana hurbiltzen", baina oharrean bertan aitortu zuen "zibilak" zeudela auto barruan.
Azken hilabeteetan gertatu den gisa horretako bigarren tiroketa da aipatutakoa. Martxoan, Tamunen (Zisjordania iparraldean), soldadu israeldarrek aita bat eta ama bat hil zituzten, 7 eta 5 urteko seme-alabekin batera.
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