Los líderes de la UE reclaman medidas más "específicas" para combatir la crisis energética
Los líderes de la Unión Europea (UE) han pedido este viernes desplegar medidas más "específicas" para aliviar el impacto de la guerra en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz en los precios energéticos, especialmente ante el repunte del precio del petróleo que amenaza con plantear problemas de abastecimiento si el conflicto se prolonga.
En concreto, han encargado a sus ministros de Economía y Finanzas trabajar en medidas más concretas para adoptar a corto plazo, según ha precisado el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, anfitrión de una cita durante la cual el precio del petróleo se ha mantenido por encima de los 100 dólares por barril por tercer día consecutivo.
Los Veintisiete se han reunido en la isla mediterránea justo un día después de que la Comisión Europea que lidera Úrsula von der Leyen desvelara una batería de sugerencias que para varios líderes resultan insuficientes, especialmente si el conflicto se enquista.
Así se han expresado, por ejemplo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los primeros ministros de Italia, Bélgica o Polonia, Giorgia Meloni, Bart De Wever y Donald Tusk, respectivamente.
Más ambición
"Hemos pedido a la Comisión (Europea) más ambición en la respuesta conjunta por parte de la Unión Europea", ha dicho Sánchez, quien además ha reivindicado un impuesto sobre las grandes compañías energéticas, una flexibilización de las reglas fiscales para invertir en la transición verde y una "extensión" de hasta un año del fondo de recuperación.
Meloni, que el día anterior defendió que Europa "debe ser mucho más valiente" a la hora de buscar soluciones a la crisis energética derivada de la guerra, ha defendido este viernes que "hace falta el coraje de prevenir una crisis y no solo de responder cuando ésta ya se manifiesta en toda su intensidad".
El belga De Wever, por su parte, se ha sumado a España, Italia, Alemania, Portugal y Austria en su impulso a un gravamen sobre los beneficios extraordinarios que obtienen las energéticas con la crisis y ha añadido que la batería de propuestas de Bruselas incluye "muchas recomendaciones y buenas prácticas, pero nada concreto".
Deberes a los ministros
La pelota recae ahora en el tejado de los ministros de Finanzas de la UE, que se reunirán el 5 de mayo en Bruselas y se verán de nuevo dos semanas después, el 22 y 23 de mayo, en la capital chipriota.
Los responsables económicos de los Veintisiete tendrán que buscar medidas más "específicas" para afrontar el incremento de los precios y "algunos países" ya han trasladado en la cumbre de líderes que son partidarios de acordar flexibilidades en las reglas sobre déficit y deuda que permitan invertir en cuestiones relacionadas con la seguridad energética.
25 000 millones extra
En la rueda de prensa posterior a la cumbre, Von der Leyen ha apuntado que el impacto tras 54 días de conflicto es "tangible" y dijo que la UE lleva gastados "más de 25 000 millones" adicionales en importaciones de combustibles fósiles "sin (obtener) una sola molécula más de energía".
"Por lo tanto, la estrategia a medio plazo está muy clara. Tenemos que reducir nuestra sobre dependencia en los combustibles fósiles porque nos hace vulnerables e impulsar unas fuentes de energías domésticas, asequibles y limpias, como son todas las renovables y la nuclear como base", ha expuesto.
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