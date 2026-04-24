EBko liderrek neurri "zehatzagoak" eskatu dituzte krisi energetikoari aurre egiteko

Ekonomia eta Finantza ministroei agindu diete neurri zehatz eta eraginkorragoak lantzeko, epe laburrean martxan jarri ahal izateko.

Lefkosia (Cyprus), 24/04/2026.- Leaders pose for a family photo following lunch with regional partners at an informal meeting of EU Heads of State or Government in Nicosia (Lefkosia), Cyprus, 24 April 2026. EU leaders are expected to address the current geopolitical developments and Europe's response to it. (Chipre) EFE/EPA/GEORGE CHRISTOFOROU
Buruzagien familia-argazkia Zipreko goi-bileran. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Ekialde Hurbileko gerrak eta Ormuzeko itsasartearen itxierak energia prezioetan izan duten eragina arintzeko neurri “zehatzagoak” hartzea eskatu dute ostiral honetan Europar Batasuneko (EB) buruzagiek. Izan ere, petrolioaren prezioak gora egin du berriro ere, eta, gatazka luzatuz gero, hornikuntza-arazoak egoteko arriskua dago.

Ursula von der Leyen buru duen Europako Batzordeak hainbat liderrentzat nahikoak ez diren iradokizun batzuk plazaratu eta egun batera bildu dira Zipren EBko buruzagiak.

Horrela agertu dira, esaterako, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea eta Giorgia Meloni, Bart De Wever eta Donald Tusk Italiako, Belgikako eta Poloniako lehen ministroak, hurrenez hurren.

Anbizio gehiago

"Europar Batasunaren erantzun bateratuan anbizio handiagoa eskatu diogu Batzordeari (Europa)", esan du Sanchezek, eta energia konpainia handien gaineko zergak, trantsizio berdean inbertitzeko arau fiskalen malgutzea eta berreskuratze funtsaren urtebeteko "hedapena" aldarrikatu ditu.

Melonik aurreko egunean defendatu zuenez, Europak "askoz ausartagoa izan behar du" gerraren ondoriozko krisi energetikoari irtenbideak bilatzeko orduan, eta ostiral honetan defendatu du krisiari aurrea hartzeko “adorea behar” dela.

De Wever belgikarrak, bestalde, bat egin du Espainiarekin, Italiarekin, Alemaniarekin, Portugalekin eta Austriarekin, energia konpainiek krisiarekin lortzen dituzten aparteko etekinen gaineko zerga bat bultzatzeko, eta gaineratu du Bruselaren proposamen sortak "gomendio asko eta jardunbide egokiak" jasotzen dituela, "baina ez zehatzak".

Ministroen betebeharrak

Pilota EBko Finantza ministroen teilatuan izango da orain. Maiatzaren 5ean Bruselan bilduko dira, eta bi aste geroago, maiatzaren 22an eta 23an, Zipreko hiriburuan.

Hogeita zazpi herrialdeetako arduradun ekonomikoek neurri "zehatzagoak" bilatu beharko dituzte prezioen igoerari aurre egiteko. Gainera, "herrialde batzuk", liderren goi-bileran aurreratu dutenez, segurtasun energetikoarekin lotutako gaietan inbertitzea ahalbidetuko duten defizitari eta zorrari buruzko arauen malgutasunak adostearen aldekoak dira.

25.000 milioi gehiago

Goi-bileraren osteko prentsaurrekoan, Von der Leyenek esan du 54 eguneko gatazkaren osteko eragina "nabarmena" dela, eta esan du EBk "25.000 milioi" gehiago gastatu dituela erregai fosilen inportazioetan.

"Beraz, epe ertainerako estrategia oso argi dago. Erregai fosilen mendekotasuna murriztu behar dugu, kaltebera egiten gaituelako, eta etxeko energia-iturri eskuragarriak eta garbiak bultzatu behar ditugu, hala nola berriztagarriak eta nuklearra", azaldu du.

