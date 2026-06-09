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Abucheo monumental a Donald Trump en la final de la NBA en New York

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Txistukada ozena jaso du Donald Trumpek New Yorken NBAko finalean
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Olatz Prat | EITB

Última actualización

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha recibido un sonoro abucheo al aparecer en las pantallas gigantes del Madison Square Garden, sede del tercer partido de las Finales NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs. Ha sido el primer presidente en el cargo en acudir a unas finales de la NBA. 

Estados Unidos Donald Trump Nueva York Internacional

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