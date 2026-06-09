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Txistukada ozena jaso du Donald Trumpek New Yorken NBAko finalean

18:00 - 20:00
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Olatz Prat | EITB

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Bart, Madison Square Garden estadioan, New York Knicks eta San Antonio Spursen arteko NBAko finaletako hirugarren partidan, txistukada gorgarria jaso du Donald Trump AEBko presidenteak pantailetan agertu denean. Karguan den presidente bat final horietara joaten den lehen aldia izan da. 

Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump New York Munduko albisteak

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