Irán descarta un acuerdo con EE. UU. este domingo y lo aplaza a "los próximos días"

"Irán es el ganador de la guerra"

La vía telemática confirmada por Pakistán coincide con lo adelantado este mismo sábado por el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, según su versión, el acuerdo cuenta con dos partes, la primera hace referencia a la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, al levantamiento del bloqueo tanto estadounidense como iraní de Ormuz y el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.



Mientras Araqchí ha reivindicado en la televisión estatal que "Irán es el ganador de la guerra", la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, quién también ha confirmado que el acuerdo estaba cerca, confía en cumplir sus "objetivos principales", reabrir el paso de Ormuz y sentar las bases para desmantelar el programa atómico iraní.