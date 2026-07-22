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Trump ha llegado a un acuerdo nuclear con Arabia Saudí, según medios estadounidenses

El país árabe podrá tener un programa nuclear civil con el que poder enriquecer uranio, según han informado diferentes medios.

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Euskaraz irakurri: Trump akordio nuklearrera iritsi da Saudi Arabiarekin
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado a un acuerdo con Arabia Saudí que permitirá a este país tener un programa nuclear civil que le abrirá potencialmente la puerta al enriquecimiento de uranio, según han informado este miércoles diferentes medios.

El acuerdo busca fortalecer los lazos entre EE. UU. y Arabia Saudí en un contexto de tensión por la guerra en Irán, ha apuntado The New York Times, quien ha señalado que la Administración estadounidense planea firmar y anunciar formalmente este miércoles el acuerdo.

Este país árabe es uno de los aliados de Trump en el golfo Pérsico y único de la región que no está siendo atacado por Irán desde que Estados Unidos y la República Islámica retomaron las hostilidades hace dos semanas tras la ruptura del alto el fuego que firmaron el 18 de junio.

Este acuerdo llega, además, en medio de las presiones de la Casa Blanca a Irán para que este limite su programa nuclear y entregue sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Arabia Saudí Donald Trump Estados Unidos Internacional

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