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Trumpek akordio nuklearra adostu du Saudi Arabiarekin, AEBko hedabideen arabera

Herrialde arabiarrak uranioa aberasteko programa nuklear zibila garatu ahal izango du horri esker, hainbat hedabidek jakinarazi dutenez.

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Agentziak | EITB

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Donald Trump AEBko presidenteak akordioa lortu du Saudi Arabiarekin, eta, horri esker, azken horrek programa nuklear zibil bat garatu ahal izango du, uranioa aberasteko atea irekiko diona, hainbat hedabidek asteazken honetan jakitera eman dutenez.

Akordioak AEBren eta Saudi Arabiaren arteko loturak sendotzea du helburu, The New York Times egunkariak adierazi duenez. Gainera, iragarri du AEBko Administrazioak asteazken honetan sinatu eta iragarri nahi du akordioa.

Herrialde arabiar hau Persiako golkoan Trumpen aliatuetako bat da, eta Iran erasotzen ari ez den bakarra, duela bi aste AEBk eta Errepublika Islamikoak bonbardaketei berriro ekin zietenetik.

Bitartean, akordio hori Etxe Zuriak Iran presionatzen jarraitzen du horrek bere programa nuklearra mugatu eta uranio-erreserbak oso aberastuta entrega dezan.

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