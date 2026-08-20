Los rescatistas de la Defensa Civil han conseguido ahora rescatar los restos de estas personas, entre ellas 19 menores de edad, que pertenecían a tres familias de Gaza y que aún permanecían bajo los escombros de sus viviendas que fueron bombardeadas en 2023.

Según una estimación del Ministerio de Sanidad gazatí, que ha contabilizado más de 73.400 muertes en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí, unos 7.500 cuerpos siguen sepultados. Y cada día que pasa, se reduce la posibilidad de que sean identificados por sus familiares.