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Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá

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Terremoto en Panamá
18:00 - 20:00
Edificio afectado. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: 7,7 graduko lurrikara batek Panama astindu du

Última actualización

El terremoto ha dejado al menos 27 heridos leves, unos 300 evacuados y más de 400 edificaciones afectadas. El temblor se ha sentido en gran parte del país.

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