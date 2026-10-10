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Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá
Euskaraz irakurri: 7,7 graduko lurrikara batek Panama astindu du
El terremoto ha dejado al menos 27 heridos leves, unos 300 evacuados y más de 400 edificaciones afectadas. El temblor se ha sentido en gran parte del país.
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