Lurrikara

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7,7 graduko lurrikara batek Panama astindu du

Iragarkia
Terremoto en Panamá
18:00 - 20:00

Kaltetutako eraikin bat. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Lurrikarak gutxienez 27 zauritu arin eta 300 bat ebakuatu utzi ditu. Horretaz gain, 400 eraikin baino gehiago kaltetu dira.

Lurrikarak Panama Munduko albisteak

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